Ieskandina Mūzikas skolas 80. dzimšanas dienu

1945. gada 15. oktobrī dibināta Alūksnes Mūzikas skola. Par godu skolas 80. jubilejai rīt, 15. oktobrī, interesenti aicināti uz diviem pasākumiem. Svētku diena sāksies ar lekciju “Alūksnes Mūzikas skolas dibinātājs Alberts Mucenieks” Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē pulksten 15.00 un turpināsies koncertā “80 gadi skaņās un pateicībā” pulksten 18.00 Alūksnes Svētā Bonifācija Romas katoļu baznīcā.
Skola dibināta sarežģītā laikā
Alūksnes Mūzikas skolas direktore Dana Berkule aicina ikvienu piedalīties jubilejas pasākumos. “Flautas spēles skolotāja Sarmīte Kubuliņa pētīja Alberta Mucenieka dzīves gājumu, mācoties Latvijas Universitātē, tas bija viņas bakalaura darbs, kurš tika novērtēts ar izcilību. Daļa no šī bakalaura darba iekļauta arī grāmatā “Laikmets un personība” 11. sējumā –
šajās grāmatās iekļauti labākie vēsturiski pētnieciskie darbi,” skolotājas veikumu uzteic D. Berkule. A. Mucenieks savu darbu ieguldījis ne tikai Alūksnē, bet arī Gulbenē, Madonā un Jelgavā. “1945. gadā dibināt skolu – drosmīgs solis, jo tas bija sarežģīts laiks. Paldies, ka Alūksnē bija cilvēks, kurš saredzēja iespējas veidot izglītības iestādi un muzikāli izglītot bērnus. Prieks, ka kaut kas tik skaists kā mūzikas skola turpina dzīvot vēl šodien,” saka direktore.
Koncerts kā svētība dzimšanas dienā
Pēc lekcijas Alūksnes Svētā Bonifācija Romas katoļu baznīcas koncertā piedalīsies pedagogi un audzēkņi – tas ieskandinās skolas jubilejas gadu, kas turpināsies nākamgad. “Skolas audzēkņi un pedagogi ar mūzikas skaņām piepilda ne tikai skolu, bet arī kultūras dzīvi Alūksnes novadā. Koncerts būs kā pateicība skolas darbiniekiem, bērniem, vecākiem, atbalstītājiem un draugiem, tas būs kā svētība dzimšanas dienas gadam,” saka D. Berkule.
Šis būs ieskaņas koncerts kam lielākam. Direktore atklāj, ka 80 gadu svētku lielkoncerts notiks 2026. gada 18. aprīlī, kad uz skatuves tiksies ne tikai pedagogi, bet arī skolas absolventi – tā būs muzikāla un sirsnīga satikšanās. “Līdz 18. aprīlim ir vēl kāds nozīmīgs notikums – klavierspēles Valsts konkurss – šī mūzikas skolā ir lielākā izglītības programma. Pirmā kārta notiks decembrī mūzikas skolā, otrā – Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas metodiskajā centrā,” stāsta Mūzikas skolas direktore.
Ikdienā dzīvo mūzikā
Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu sniegums ir neatņemama sastāvdaļa daudzos Alūksnes novada svētkos – bērni labprāt uzstājas Alūksnes novada pašvaldības pasākumos, sociālās aprūpes centrā “Alūksne”, vispārizglītojošajās skolās, bērnudārzos. “Muzicēšana notiek nepārtraukti. Liels paldies visiem pedagogiem, audzēkņiem un viņu vecākiem. Mēs ikdienā dzīvojam mūzikā – šeit skan pat sienas! Muzicēšanas prasmes neviens nevar atņemt, tās stiprina un bagātina personību,” saka D. Berkule.
