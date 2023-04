Idejas dzirksts pārtop grāmatā

Iznākusi izdevniecības “Ezerrozes grāmatas” grāmata “Es esmu”, kurā apkopotas liriskas pārdomas par tēmu – “Es esmu”. Dzejoļu apkopojuma autore ir alūksniete Zigrīda Sināte.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Mākslinieciski izpausties spēj jebkurš

Grāmatas “Es esmu” ideja radās projekta “Veseluma māksla – inovatīvas pieejas un prakses mazaizsargātu jauniešu iekļaušanai” noslēguma pasākumā. Projekta vadītājas Ilzes Zvejnieces – Laumanes vadītā projekta mērķis bija veicināt dabā balstītas un dvēseliski centrētas, holistiskas pieejas izmantošanu.

“Iedvesmojoties no dabas procesiem un būšanas dabā, no mākslinieciskām un radošām izpausmēm, piemēram, kustības, dejas, mūzikas, rakstīšanas un zīmēšanas, attīstījām metodes un instrumentus, kā izpausties. Gribējām parādīt, ka tiesības un spējas mākslinieciski izpausties un radīt ko dvēselisku (ar to domājot autentisku izpausmi, ko pasaulei spēj piedāvāt tikai šis konkrētais cilvēks) ir absolūti ikvienam cilvēkam, pretēji ierastajam uzskatam, ka māksla ir elitāra un ne visiem dots šāds talants. Turklāt īsta radoša izpausme drošā, pieņemošā vidē kļūst īpaši dziedinoša un palīdz cilvēkam ieraudzīt savu vietu pasaulē, sajust jēgu, kā dēļ dzīvot, savas unikālās dāvanas sniedzot savai kopienai un pasaulei,” pauž I. Zvejniece – Laumane. Šī projekta noslēgumā bija jāveic uzdevums, kurā dalībnieki aicināti uzrakstīt vairākas rindas, kas sākās ar tekstu – “es esmu”.

Izzināt iekšējās patiesības

Dalībnieki aicināti spontāni, bez ilgas domāšanas uz papīra uzrakstīt to, kas viņi ir.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Mana mīļākā šī uzdevuma daļa ir noslēgumā, kas skan kā aicinājums sevis uzrakstīto nolasīt skaļi sev, citiem vai kādai vietai dabā tā, it kā tā būtu pati nozīmīgākā, jēgpilnākā un skaistākā dzeja pasaulē, jo tāda tā arī ir! Te nav nozīmes vārdu izvēlei, stilam un gaumei. Jo īpaši nevēlama šeit ir racionāla analīze, kas un kur ir teikts. Svarīgi ir ļaut sev just un ievērot, kādas sajūtas dzeja raisa. Šī dzejas prakse palīdz metaforiskā un simboliskā veidā izzināt savas iekšējās patiesības,” teic I. Zvejniece – Laumane.

Varbūt to vēlas pamēģināt arī citi, tādēļ Alūksnes un Apes novada fonda mājaslapā brīvi pieejama projekta laikā izveidotā rokasgrāmata “Veseluma māksla: dabisko psihes resursu izkopšana, izmantojot mākslu un radošumu dabā”, kur aprakstīta šī un vēl 19 citas aktivitātes, ko izmantot gan individuāli, gan darbā ar citiem cilvēkiem.

Kļūst par idejas autori

Projekta noslēguma pasākumu apmeklēja arī alūksniete Zigrīda Sināte, un, iedvesmojoties no projekta noslēguma aktivitātes, uzrakstījusi dzejoli. Vēlāk Zigrīda sociālo tīklu vietnē “Facebook” mudinājusi savus draugus un paziņas sacerēt dzejoli ar minētajām ievadrindām. “Prātoju, ko mani virtuālie draugi varētu rakstīt pie vārdiem “Es esmu”, un izveidoju ierakstu ar šo mudinājumu,” atminas Z. Sināte.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Liels bijis pārsteigums, kad uz viņas aicinājumu atsaukušies daudzi cilvēki. “Manā sociālo tīklu lapā ievietotos radošos darbus 15. decembrī pamanīja “Ezerrozes grāmatas” izdevniecības vadītāja Agnese Piļāne. Viņa aicināja autorus uz sadarbību,” stāsta Z. Sināte. Tā viņa kļuvusi par idejas autori, un aprīlī iznākusi grāmata, kurā kopumā publicēti 77 autoru darbi. Divi no tiem ir no Alūksnes – Z. Sināte un Diāna Lozko. Daži no iesūtītajiem dzejoļiem nav pat iekļuvuši grāmatā, jo to bijis tik daudz. “Man trūkst vārdu, lai izteiktu prieku par šo grāmatu, kas radusies no viena kopābūšanas projekta. Maza idejas dzirksts pārtapa lielā, skaistā grāmatā. Tas ir ļoti negaidīts moments,” teic Z. Sināte.