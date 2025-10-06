Gaujienas rokdarbnieces jaunās telpās

Jau otro gadu Gaujienas Tautas namā darbojas rokdarbnieču pulciņš. Šo rudens sezonu viņas sākušas ar lielām pārmaiņām – no šaurajām telpām trešajā stāvā pārcēlušās uz plašām un ērtām pirmajā stāvā.
Tautas nama vadītāja Laima Poševa stāsta, ka pirms diviem gadiem, sākot pulcēt rokdarbnieces, tika atrasta telpa nama trešajā stāvā. “Tā gan bija maza un šaura, tomēr piemērota, lai sāktu darboties. Sanākt kopā un darīt bija pašu aktīvo gaujieniešu iniciatīva, kuras mani uzrunāja organizēt nodarbības. Sākumā bija tikai vienas stelles, vēlāk Tautas nams iegādājās otrās, trešās nosponsorēja privātpersona, bet ceturtās tika uzdāvinātas. Šobrīd audējām ir četras dažādas stelles, ar kurām var aust gan lakatus, gan brunčus, lupatu segas vai jostas,” norāda L. Poševa.
Kad pirmajā stāvā atbrīvojās plašāka vieta, kur iepriekš atradās jauniešu centrs, rokdarbnieces pārcēlās turp. Savukārt jaunieši tagad darbojas skolā, kur telpas ir plašākas un piemērotākas. “Visas esam priecīgas, ka varam strādāt ērtākās telpās. Turklāt tagad vieglāk pievienoties arī vecāka gadagājuma dalībniecēm, kurām agrāk bija grūti uzkāpt trešajā stāvā. Nodarbības notiek katra mēneša otrajā pirmdienā Daigas Melnaces, Tautas lietišķās mākslas studijas “Smiltene” vadītājas, vadībā, bet ir iespēja strādāt arī citos laikos, iepriekš sazinoties ar mani,” stāsta L. Poševa.
Pulciņam pievienojušās vairākas gaujienietes, kurām patīk aušana un rokdarbi, taču interese nav tik plaša kā par dziedāšanu vai dejošanu. “Senie arodi izzūd, un pēctecības nav. Būs maz audēju, lai gan ļoti gribētos, lai prasme neizzūd. Arī darbmācības skolotāja cenšas rosināt bērnus, taču jauniešiem vairāk interesē digitālā pasaule. Saglabāt tradīcijas kļūst arvien grūtāk,” atzīst Tautas nama vadītāja. “Latvijas rokdarbi ir mūsu mantojums un vērtība. Pašu austa josta var kļūt par sirsnīgu dāvanu radiem, arī tiem, kas dzīvo ārzemēs. Tikai darot un daloties, mēs saglabājam rokdarbus dzīvus,” uzsver L. Poševa. Rokdarbnieču mērķis nav piedalīties konkursos vai izstādēs – viņas darina sev un savam priekam. Tomēr Gaujienā plānots rīkot arī nelielu izstādi. Savukārt 24. novembrī paredzēta meistarklase, kurā pirms svētkiem tiks veidoti dekoratīvi rūķīši.
“Meistarklases mēs rīkojam reti, jo tas prasa resursus, un mazajos pagastos vienmēr ir jautājums – vai būs pietiekama interese. Taču katra meistarklase sniedz jaunu pieredzi. Piemēram, nesen notika Vijas Meisteres vadīta lūpukrāsu meistarklase, kas guva atsaucību, savukārt 11. oktobrī plānojam viņas meistarklasi “Gleznošana ar kafiju”. Vijas darbi būs apskatāmi Tautas namā no 6. oktobra līdz 16. novembrim, un meistarklasē ikviens varēs izmēģināt, kā gleznot ar kafiju, baudīt sarunas un muzikālu priekšnesumu,” piebilst L. Poševa.
Lai ieinteresētu jaunus dalībniekus, 13. oktobrī no pulksten 16.00 līdz 18.00 Gaujienas rokdarbnieces aicina uz atvērto durvju dienu. Tajā ikviens varēs iepazīt aušanu un citus rokdarbus neformālā un draudzīgā gaisotnē.
