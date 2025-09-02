Abonē! E-avīze
Galvenajā lomā – Bānītis (3)

08:00 02.09.2025

Sandra Apine

925

ALŪKSNES STACIJĀ Bānīša svētkos varēs piedalīties koferu parādē.
FOTO: “VISITALUKSNE.LV”, AINĀRS CEKULS

Dace Bumbiere – Augule: “Alūksnes stacija par svētku pieturu pārvērtīsies no 14.00 līdz 16.00, kad ikviens svētku dalībnieks aicināts nākt ar savu vintage ceļojuma koferi.”

6. septembrī jau 25. reizi notiks tradicionālie Bānīša svētki ar plašu programmu Gulbenē, Stāmerienā un Alūksnē, kas nu jau ieguvusi kopīgu apzīmējumu – Bānīša zeme. Šī gada svētku moto – “Tā nav dzīve, tas ir kino”, tālab svētku apmeklētāji aicināti piedzīvot mirkļus, kas līdzinās īstam kino seansam – pilns ar prieku, smiekliem un pārsteigumiem. Galvenajā lomā, protams, Bānītis pats!

Alūksnes Tūrisma informācijas centra vadītājas vietniece Dace Bumbiere – Augule pastāstīja, ka tvaika lokomotīve “Ferdinands” svētku reisā dosies 13.00 no Gulbenes stacijas, katram vagonam ieskanoties latviešu kino zelta klasikas skaņās, un 16.00 tas aties no Alūksnes stacijas. Tiem, kuri izvēlēsies baudīt svētkus Bānīša stacijās, būs iespēja braukt ar Bānīti, kuru velk dīzeļlokomotīve, vakara reisā 18.00 no Gulbenes stacijas un 19.55 no Alūksnes stacijas. Biļešu rezervācija veicama pa tālruni 26310023.

Kas notiks katrā no stacijām? Gulbenes dzelzceļa mezglā viesi būs gaidīti jau no 11.00, lai laikā līdz svinīgajam reisam iepazītu gan Bānīša mājas – depo, izglītojošā un interaktīvā centra “Dzelzceļš un Tvaiks” izzinošo piedāvājumu, industriālajam mantojumam un kino veltītas izstādes un radošās darbnīcas stacijas ēkā. Reisā “Ferdinands” dosies ar kinozvaigznes cienīgu pavadījumu – pasaules mūzikas klasiku Gulbenes novada Kultūras centra pūtēju orķestra izpildījumā. Savukārt vakarā no 17.00 Gulbene aicina uz īsfilmu programmu “Īsais latvietis”, Gulbenes Tautas teātra izrādi “Svilpastes”, kas tiks izspēlēta uz vilciena platformas, un Kārļa Kazāka koncertu.

Stāmeriena no 12.00 apmeklētājus aicinās baudīt tradicionālo tirdziņu, amatiermākslas kolektīvu sniegumu, dažādus muzikālus priekšnesumus, ikgadējo skrējienu apkārt Pogas ezeram, kā arī vakarā no 21.00 – zaļumballi ar grupu “Putukvass”.

“Alūksnes stacija par svētku pieturu pārvērtīsies no 14.00 līdz 16.00, kad ikviens svētku dalībnieks aicināts nākt ar savu vintage ceļojuma koferi, lai radītu kopīgu svētku noskaņu un piedalītos koferu parādē, kā arī koferu nešanas veiklības stafetēs, ļautu bērniem priecāties piepūšamajās atrakcijās un baudītu muzikālās apvienības “Pusnakts brigāde” priekšnesumu,” stāsta Alūksnes Tūrisma informācijas centra pārstāve.

Jāatgādina, ka Bānīša svētkus septembra pirmajā sestdienā, ar mērķi popularizēt Baltijā vienīgo regulāri kursējošo šaursliežu vilcienu, svin kopš 2000. gada. Svētki tradicionāli notiek Bānīša līnijas lielākajās stacijās – Gulbenē, Stāmerienā un Alūksnē, bet vilciena apaļās jubilejas reizēs arī mazākos pieturas punktos. Katru gadu svētkiem tiek piešķirta noteikta tēma: Rudens garša, Pie sliedēm dzīve mana, Ar pilnu tvaiku un tamlīdzīgi.

6. SEPTEMBRĪ 14.00 – 16.00 BĀNĪŠA SVĒTKI “TĀ NAV DZĪVE, TAS IR KINO”

◆ Bānīša sagaidīšana un pavadīšana

Vintage ceļojumu koferu parāde – nāc ar savu koferi – padari svētkus košākus!

◆ Grupas “Ginc un Es” svētku sveiciens

◆ “RE Burbulis” piepūšamās atrakcijas

Kino Kino
19:18 02.09.2025
Pēc čakliem darbiem var ar bāni izbraukt. Un daudz maksimas batonu par cenu 0.39 eiro apēst.
Kino Kino
19:18 02.09.2025
Gulbene nemaz nav tik tālu.
Kino Kino
19:19 02.09.2025
Maksima ar ir Gulbenē. Viss ir Gulbenē.

