Ceturtdiena, 16. oktobris
Foto: Savā jubilejā iedzīvotājiem dāvina 2 izstādes

13:49 16.10.2025

Laura Felša

339

Alūksnes Mākslas skola svin 35 gadu jubileju – šo gadu desmitu laikā skola kļuvusi par radošuma, iedvesmas un mākslas mājvietu daudziem bērniem un jauniešiem. 

Jubilejas reizē atklātas divas izstādes – “Mūsu elpa Latvijas un pasaules kultūras telpā 30+5” Alūksnes Mākslas skolas telpās un skolas diplomdarbu izstāde Alūksnes Kultūras centrā, kas atgādina, cik plaša un daudzkrāsaina ir mākslas pasaule. Tās ir izstādes par augšanu, par ticību sev un par skolotājiem, kuri iemāca redzēt vairāk – gan krāsās, gan dzīvē. 

Izstādes atklāšanā pasniedza apbalvojumus:

Ojārs Vēliņš saņēma Latvijas Nacionālā Kultūras centra goda raksts Alūksnes Mākslas skolas ilggadējam direktoram un skolotājam Ojāram Vēliņam par ilggadēju pedagoģisko darbu un nozīmīgo ieguldījumu skolas attīstībā.

Alūksnes novada pašvaldības atzinības saņēma:
Anita Vēliņa: Par ilglaicīgu un pašaizliedzīgu darbu māsklas izglītības jomā, pedagoģisko
meistarību un nozīmīgu ieguldījumu jauno talantu izaugsmē, kā arī audzēkņu sagatavošanu
konkursiem un izstādēm, sekmējot skolas atpazīstamību.
Elita Salaka: Par ilglaicīgu un pašaizliedzīgu darbu mākslas izglītības jomā, māksliniecisko un
kultūras vērtību saglabāšanu un nodošanu jaunajai paaudzei, kā arī profesionālu un sirsnīgu
darbu, sekmējot audzēkņu radošo izaugsmi.
Lilija Kukle: Par ilglaicīgu un pašaizliedzīgu darbu mākslas un izglītības jomā, māksliniecisko
un kultūras vērtību saglabāšanu un nodošanu jaunajai paaudzei, kā arī profesionālu un
sirsnīgu darbu, sekmējot audzēkņu radošo izaugsmi.
Rita Balane: Par ilglaicīgu un pašaizliedzīgu darbu mākslas izglītības jomā, radošu pieeju un
jaunu ideju ieviešanu skolēnu mākslinieciskajā attīstībā, kā arī audzēkņu sagatavošanu
konkursiem un izstādēm, sekmējot skolas atpazīstamību.
Alise Kareviča: Par radošu un novatorisku pieeju mākslas mācīšanā, jaunu ideju un metožu
ieviešanu skolēnu mākslinieciskajā attīstībā, kā arī profesionālu un sirsnīgu darbu, sekmējot
audzēkņu radošo izaugsmi.
Uģis Puzulis: Par radošu pieeju un jaunu ideju ieviešanu skolēnu mākslnieciskajā attīstībā,
pedagoģisko meistarību un nozīmīgu ieguldījumu jauno talantu izaugsmē, kā arī
māksliniecisko un kultūras vērtību saglabāšanā un nodošanā jaunajai paaudzei.
Ivars Stafeckis: Par saimniecisko prasmīgumu un atsaucību, nodrošinot Mākslas skolas
ikdienas norises, kā arī ieguldījumu ēkas uzturēšanā un sakārtošanā.
Tamāra Fjodorova: Par ilglaicīgu atbildību un pašaizliedzīgu darbu, rūpējoties par sakoptu un
drošu mācību vidi Alūksnes Māklsas skolā.
Lienīte Brante: Par rūpīgu, uzticamu un pašaizliedzīgu darbu, sekmējot Alūksnes Mākslas
skolas ikdienas norisi un gādājot par sakoptu un drošu mācību vidi.

