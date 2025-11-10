Abonē! E-avīze
Foto: Mārtiņdienas garša – skolēnu gatavotie našķi

15:50 10.11.2025

Laura Felša

417

10. novembris ir Mārtiņdiena un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas (AVĢ) ēkās (Lielā Ezera un Kanaviņu ielās) norisinās tradicionālais Mārtiņdienas tirdziņš. Bērni, kopā ar vecākiem, sagatavojuši dažādus gardumus – vafeles, keksiņus, picas, kūciņas, konfektes un daudz ko citu. Radošākās skolnieces tirgo arī sevis pagatavotās rotas, ķekatnieku maskas.

Šāds tirdziņš ir kā atgādinājums par latviešu tautas tradīcijām. Pirms pasākuma bērni, kopā ar skolotājiem daudz runājuši, kas tad ir 10. novembris, tas veicina skolēnos interesi par folkloru. Tirdziņa galvenā būtība – kopā pavadītais laiks ar vecākiem vai vecvecākiem iepriekšējā dienā, kad visi aktīvi darbojušies virtuvē.

Kā atzīst AVĢ direktores vietniece izglītības jomā Silvja Aizupe, bērni iemācās dažādus virtuves trikus, rīkoties ar naudu, pārdomāt, kā savu preci iesaiņot, lai tā būtu vizuāli uzrunājoša. “Katru gadu populārākās preces ir vafeles, keksiņi un popkorni. Arī es vienmēr iepērkos, tādā veidā ne tikai iepriecinot sevi, bet arī atbalstot bērnus. Viņiem svarīgi just, ka ieguldītais darbs un laiks ir novērtēts. Paldies vecākiem, kuri iesaistās,” saka S. Aizupe.

Mārtiņdienas tirdziņš 1.-3.klase

Foto: Laura Felša

Mārtiņdienas tirdziņš 4.-6.klase

Foto: Uva Grencione – Lapseniete

