Foto: Grāmatu svētki stiprina lasīšanas kultūru

18:43 25.10.2025

Laura Felša

Par skaistu tradīciju, kopš 2002. gada, kļuvusi Grāmatu svētku norise, kas atgādina – lasīšana nav tikai brīvā laika pavadīšana, tas ir ceļš uz zināšanām, fantāziju un garīgo bagātību. Šodien Alūksnes Kultūras centrā pulcējās tie, kuriem lasīšana un grāmata ir svarīga. Alūksnes novada bibliotēkas organizētais pasākums pierāda – grāmata dzīvos vienmēr, tā ir ceļš uz izglītotu un inteliģentu sabiedrību.

Kā teica Alūksnes novada bibliotēkas vadītāja Iveta Ozoliņa, šīs ir svinības grāmatām, to autoriem, lasītājiem, tā ir lieliska iespēja satikties. “Šis ir īpašs gads, jo pirms 500 gadiem iznāca pirmā grāmata latviešu valodā. Šie 500 gadi pierādījuši, ka grāmata un lasīšana ir mūsu nācijas attīstības pamata punkts. Katrs lasītājs ir daļa no šiem gadu simtiem. Es ticu, ka grāmata dzīvos vienmēr. Novēlu ikvienam vienmēr atrast laiku lasīšanai,” teica I. Ozoliņa.

Grāmatu svētkos apmeklētājiem bija lieliska iespēja tikties ar dažādiem grāmatu autoriem. Kustības “Laiks lasīt” vēstnesi Zani Nuts – kustība tapusi, lai atgādinātu, iedvesmotu un iedrošinātu ikvienu atrast ikdienā laiku lasīt. Kopā ar grāmatu autori Eviju Gulbi bērniem bija jautra un izglītojoša nodarbība “Dzejoļu veikals”, kurā jaunā paaudze ar prieku iesaistījās. Par saviem ceļojumiem pastāstīja aizrautīgā ceļotāja un grāmatu autore Zane Eniņa, kura bijusi vairāk kā 80 valstīs, iepazinusi to kultūru un cilvēkus. Lielu interesi izraisīja tikšanās ar žurnālisti, grāmatu autori Liu Guļevsku un sirds ķirurgu, profesoru Romanu Lāci. Tikšanos ar autoriem noslēdza Jānis Slaidiņš – Latvijas Nacionālo bruņoto spēku majors, Zemessardzes štāba virsnieks, kurš plašāk pazīstams kā aktīvs informētājs par karu Ukrainā un grāmatas “No Krimas līdz Marinkai” autors.

Šis pasākums apliecināja, ka arī digitālajā laikmetā grāmatai joprojām ir īpaša vieta cilvēku dzīvē – tā iedvesmo, mierina un vieno.

