Sestdiena, 20. septembris
Guntra, Ginters, Marianna
Foto: Galvenajā lomā - Kanovas vāze

15:21 20.09.2025

Laura Felša

Sestdien Alūksnes novada muzejā radoša gaisotne – meistarklase kopā ar mākslinieci Iritu Tīlani – Pakalniņu un vēsturisks stāstījums par skulptūru “Kanovas vāze”, vēsturnieka Ernesta Stroinova izpildījumā. 

Eiropas kultūras mantojuma dienas šogad veltītas tēmai Latvijas kultūras mantojuma jomā – kustamajam mantojumam. Šajā programmā iekļauta arī Alūksnes novada muzejā esošā skulptūra “Kanovas vāze”.

Vāze pēc formas, rotājumu veida un gabarītiem līdzinās antīkajā Romā populārajām dekoratīvajām vāzēm, kādas pārsvarā izgatavoja romiešu villu un dažādu laukumu rotāšanai. Uz tās atveidotas sengrieķu vīna ražas un auglības dieva svētku svinības – dionīsiji, menādas ar vīnogu ķekariem un ziedu vītnēm rokās. Vāzes materiāls, uz tās attēlotie mitoloģiskie tēli, kā arī izpildījuma smalkums liecina, ka tā izgatavota prasmīga klasicisma laikmeta tēlnieka darbnīcā.

Interesentiem iespēja pašiem veidot dekoratīvus ciļņus ar augu motīviem. Dalībnieki, kuri izmēģina roku mākslā I. Tīlanes – Pakalniņas meistarklasē atzīst – šī skulptūra ir liela vērtība un prieks, ka iespēja pašiem pagatavot ko vērtīgu, iedvesmojoties tieši no “Kanovas vāzes”.

