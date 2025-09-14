Foto: Alūksnes novadā latviešu tradīcijas nepazūd

Kopš 1986. gada septembrī Viktora Ķirpa Ates muzejā “Vidzemes lauku sēta” apmeklētājiem iespēja iepazīt latviešu seno amatnieku arodus.
“Pļaujas svētki Ottesmuižā” ir pasākums ar stāstu par amatniekiem, to darbiem, darba rīkiem, vērtību un tā atspoguļojumu folklorā laika posmā no 20. gs. sākuma līdz mūsdienām. Tā ir iespēja praktiski iesaistīties seno darbu demonstrēšanā, līdzdarboties, apgūt senās prasmes, iemācīties tradicionālās dejas un dziesmas, degustēt.
Par mājīgo un atraktīvo gaisotni parūpējās Gunārs Plukšs, kurš ne tikai vadīja pasākumu, bet arī muzicēja.
Kā atzina pasākuma apmeklētāji – šī ir vērtīga satikšanās, bērni var pamācīties sentēvu metodes un pats galvenais – paldies Viktoram Ķirpam par lielo ieguldījumu latviešu tautas tradīciju saglabāšanā!
Komentāri