Trešdiena, 17. septembris
Vera, Vaira, Vairis, Vaiva
+17° C, vējš 1.79 m/s, D vēja virziens
Foto: Aktīvākie skolēni piedalās Dzejas dienās

11:39 17.09.2025

Laura Felša

Alūksnes novada bibliotēka, sadarbībā ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju, organizēja Dzejas dienas visās trīs skolas ēkās – varēja dzirdēt gan sevis izvēlētu autoru, gan pašu skolēnu sarakstītas dzejas rindas.

Sākumskolas posma skolēniem pasākumu vadīja allaž smaidīgā Laura Ozoliņa, kura iejutās Pepijas Garzeķes lomā. Savukārt vecāko klašu grupu jauniešus uz skatuves aicināja kolorītais pasākumu vadītājs, influenceris un radio personība Lauris Zalāns. 

Vairāk par pasākumu varēs lasīt laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”. 


