“Es esmu dziedāšana!”

“SALDUS ZELTA KORIS” un tā vadītāja Rūta Dūduma gatavi pierādīt savas muzikālās spējas šovā “Koru kari”.

Svētdien televīzijas kanālā demonstrēs TV3 muzikālo šovu “Koru kari”, kurā konkurenci izturējusi arī alūksniete Ieva Malteniece. Uz Rūtas Dūdumas vadīto “Saldus Zelta kora” atlasi bija ieradušies apmēram 100 dalībnieku. Šobrīd Ieva dzīvo Rīgā, strādā Nacionālajā Psihiskās veselības centrā par mūzikas terapeiti, kā arī darbojas pasākumu vadīšanā un koncertēšanā visā Latvijā ar pašas izveidoto zīmolu “Ievas Balles”. Dziedātājas sirdij tuvs ir populārās un soul mūzikas žanrs, pēdējā laikā gan vairāk uzrunā mierīgāka mūzika, ko pati klausās un izpilda.

Rindā vairākas stundas

Iespēja piedalīties “Koru karos” bijusi likumsakarīga, jo pēdējo gadu laikā Ieva aktīvi pievērsusies dziedāšanai, izdevusi arī savas muzikālās kompozīcijas. “Šī ir iespēja paplašināt savus kontaktus, radošos apvāršņus un prasmes, kā arī gūt pieredzi televīzijas šova filmēšanā,” stāsta muzikālā alūksniete. Tas bijis to vērts – gaidīt rindā vairākas stundas, lai varētu izmantot savu iespēju nodziedāt īsu dziesmas fragmentu un mazliet iepazīstināt ar sevi šova žūrijas komisiju. “Priecājos, ka izturēju atlasi un tiku labāko 16 dziedātāju sastāvā. Starp citu, biju pieteikusies arī Rīgas korī, bet uz atlasi neaizgāju –

iekšējā balss teica, ka man jābūt citā, “Saldus Zelta korī”. Šajā gadījumā jāsaka – labi, ka mūsu Latvija ir neliela un visur var aizbraukt dažu stundu laikā,” viņa stāsta. Ieva ikdienā pieradusi mērot ceļu no Alūksnes uz Rīgu, tāpēc no Rīgas uz Saldu braukt neredz problēmas.

Šobrīd mēģinājumi notiek divas trīs reizes nedēļā, kur koristi apgūst kā dziesmas, tā arī horeogrāfiju. Katru nedēļu vismaz viens mēģinājums ir Saldū, otrs – Rīgā, bet trešais – pēc vajadzības. Grafiks diezgan saspringts, vai to iespējams apvienot ar ikdienas gaitām? “Es saku tā – ja tu kaut ko ļoti vēlies, atrodi iespēju. Ja nevēlies – atrodi iemeslu,” saka Ieva, kura no “Koru kariem” sagaida piedzīvojumu, pieredzi un savu muzikālo pilnveidošanos.

Vecāku atbalsts svarīgs

Alūksniete savu dzīvi bez mūzikas nemaz nespēj iedomāties. “Es esmu dziedāšana! Mūzika ir svarīga sastāvdaļa manā dzīves ceļā. Gribu uzsvērt, ka to visu nevarētu bez saviem lielākajiem atbalstītājiem – ģimenes un draugiem. Paldies, ka viņi man palīdz ikdienā, lai varu realizēt savu sapni,” viņa ir pateicīga.

Ievas mūzikas ceļš sācies tā, ka mamma pamanījusi viņas muzikalitāti aptuveni trīs gadu vecumā un pamazām virzījusi mazo meiteni mūzikas gaitās. “Lai gan manā dzimtas līnijā nav bijuši mūziķi, vecāki bija ļoti atbalstoši – gan piemeklējot pedagogus, gan nodrošinot ar nepieciešamām fonogrammām, tērpiem, vedot uz konkursiem un koncertiem. Par to esmu ļoti pateicīga viņiem un to pa īstam protu novērtēt tikai šobrīd, kad pati esmu mamma, izjūtot uz savas ādas, ko nozīmē šis ieguldījums,” viņa atzīst.

Palīdz atjaunot psihisko veselību

Pēc pamatskolas absolvēšanas Ieva uzsāka mācības Rīgas 100. vidusskolā ar mūzikas novirzienu, kur pilnveidoja savas prasmes, ieguva jaunus kontaktus un, pats galvenais, – muzikālo izglītību. “Izaicinājumi mūzikas ceļā bija saskare ar lielās skatuves aizkulisēm, kas ne vienmēr ir tik skaistas kā pati skatuve. Mēdz būt intrigas, safabricējumi un negodprātība, kas man tolaik, jaunai meitenei no laukiem, šķita nepieņemami,” atceras alūksniete.

Turpinājumā aptuveni desmit gadus Ieva uzskatījusi, ka viņai nevajag dziedāt. “Par laimi, iedama prom no dziedāšanas, nekur tālu neaizgāju, un tas ir vēl viens apliecinājums – no sevis jau nevar aizbēgt! Nodarbojos ar svētku vadīšanu, kuras neatņemama sastāvdaļa vienmēr ir bijusi dziedāšana. Arī mūzikas terapijas profesija prasa gan dziedāšanas, gan muzicēšanas prasmes,” stāsta novadniece. Pēc definīcijas mūzikas terapeits ir ārstniecības persona, kas visbiežāk darbojas multidisciplināras komandas ietvaros ārstniecības vai sociālajā jomā, līdzīgi kā citi funkcionālie speciālisti, no kuriem biežāk dzirdētie ir fizioterapeits un ergoterapeits. “Taču mūzikas terapija ir viena no četrām mākslas terapijas specializācijām (vēl ir drāmas, deju un kustību, vizuāli plastiskā mākslas terapija), kas ir zinātnē balstīta un terapijā sasniedzamos mērķus attīsta, izmantojot mūzikas (arī drāmas, dejas vai mākslas) izteiksmes līdzekļus. Vienkāršiem vārdiem runājot, – ikdienā, strādājot slimnīcā, es muzicēju kopā ar pacientiem, sniedzu psihoemocionālu atbalstu, uzklausu, sniedzu terapeitiskus uzdevumus, kā arī atskaņoju mūziku un piedalos ārstniecības plāna realizācijā, palīdzot cilvēkiem atjaunot psihisko veselību,” par savu ikdienu stāsta alūksniete. Viņa apguvusi psihoterapijas pamatus psihoorganiskajā analīzē –

tās bijušas intensīvas mācības divu gadu garumā, kas ļāva iedziļināties pašai savā personībā un atklāt patiesās vajadzības. “Mani ļoti saista šīs tēmas, kas palīdz augt ne tikai profesionāli, bet arī personīgi,” viņa saka.

Alūksnē zina katru stūrīti

Lai gan šobrīd Ieva nedzīvo Alūksnē, viņai šeit ir radi un draugi. “Bieži atbraucu un jūtos piederīga šai pilsētai. Kā nekā, esmu dzimusi un augusi Alūksnē, pārzinu šeit katru ielu, vietu, stūrīti. Šeit visbiežāk uzturos savās vai vīra ģimenes mājās, kā arī vienmēr labprāt izejam līkumiņu cauri pilsētai, priecājamies par strūklakām, skaisto parku un ezeru. Visiem Alūksnes novada iedzīvotājiem vēlu mieru un ieklausīšanos savā sirds balsī, realizējiet savus sapņus, neatliekot tos uz vēlāku laiku,” vēl “Saldus Zelta kora” dalībniece Ieva Malteniece un aicina skatīties šovu.