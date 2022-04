Ērmaņu muižā – muzikālais projekts MAGNETIC BACH

Ērmaņu muižā sezonu atklās 23. aprīlī pulksten 16.00 ar Šveices/ Latvijas laikmetīgās un baroka mūzikas projektu MAGNETIC BACH. Kā Ērmaņu muižā sadzīvo vēsturiskais un laikmetīgais, tā programmā „Unexpected“ – baroka čells un 1960-to gadu vidū izgudrotais leģendārais Moog synthesizer, diženā Baha mūzika un jaunākā Latviešu oriģinālmūzika, spontānas improvizācijas un elektronisko instrumentu radītās atmosfēras.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Aija Veismane – balss, Ilze Grudule (Šveice) – baroka čells, Vinsents Flikigers (Vincent Flückiger, Šveice) – sempli, Freds Šapuī (Fred Chappuis, Šveice) – elektronika.

Ieeja bez maksas, bet muižas saimnieki priecāsies par katru ziedojumu kultūrmuižas atjaunošanai.

Programma “Unexpected“

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Adrians A. Cuello Piraquibis (1975) Šūpuļdziesma

Anna Veismane (1976) Trīs dziesmas ar Emīlijas Dikinsones dzeju:

– Bring Me the Sunset in a Cup

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

– Me! Come!

– I Sing

Uģis Prauliņš (1957) Dialogue. Quasi Sturm & Drang improvisation, pirmatskaņojums

Johans Sebastiāns Bahs (1685-1750) Daļas no svītas Čellam solo

Elektroakustiskās improvizācijas

Koncertprogrammā “Unexpected” iekļauts komponistes Annas Veismanes cikls balsij

un čellam ar Emīlijas Dikinsones (1830-1886) dzeju. 19. gadsimta Amerikā dzimušās dzejnieces darbi ir netipiski savam laikam – jutekliski, netradicionālām formām un perspektīvu. Dzejā daudz alegoriju un tēlainu dabas skatu, arī skumju. Uģa Prauliņa jaundarbs baroka čellam solo īpaši rakstīts Ilzei Grudulei, impulsu rodot Rīgas baroka laika komponista Johana Gotfrīda Mīteļa ekstravagantajā mūzikā. Kā kontrapunkts šim opusam izskan daļas no Johana Sebastiāna Baha Svītām čellam solo. Programmā mūzikas kompozīcijas mijas ar elektroakustiskajām improvizācijām.

Šajā koncertprogrammā dominējošās vienkāršās, skaidrās līnijas un horizontālie skaņu laukumi mūzikas elementus apvieno vienā veselā. Koncerttelpas akustika un klasiskā mūzika kopā ar elektronisko, daudzviet improvizēto mūziku, magnētiski apvienojas nekonvencionālā koncertizpildījumā.