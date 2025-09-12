Ērmaņu muižā būs “Sāpju un draisku dejas”

27. septembrī pulksten 18.00 ar akustiskās ģitāras solo programmu tiks noslēgta Ērmaņu muižas 2025. gada kultūrpasākumu sezona.
“Paredzēta ģitārista un komponista Edgara Rubeņa akustiskās ģitāras solo programma “Sāpju un draisku dejas”. Aizraujošā dialogā savīsies Rubeņa agrīnajos gados gūtā daudzsološā blūza ģitārista pieredze ar vēlāko gadu meklējumiem mūsdienu eksperimentālajā mūzikā,” informē Ērmaņu muižas saimniece un projektu vadītāja Inga Prauliņa.
I. Prauliņa iepazīstina – solo programmas “Sāpju un draisku dejas” spilgtie un emocionālie oriģināldarbi ģitārai apvieno senlaicīgo un svaigo, atspoguļojot mūziķa interesi par muzikālo tradīciju mutācijām un vispāratzītu vērtību pārdefinēšanu laika ritējuma iespaidā. Finansiālais atbalsts šim pasākumam saņemts “Vidzemes kultūras programmā 2025”.
Uzziņai – Edgara Rubeņa muzikālā darbība iesākās tūkstošgades mijā ar dalību pusaudžu blūza grupā “Driving South”, vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. 2005. gadā Rubenis kopā ar bundzinieku Edgaru Eihmani izveidoja eksperimentālās rokmūzikas grupu “Mona de Bo”, pašmāju izdevniecības “I Love You Records” paspārnē izdodot piecus albumus. “Mona de Bo” sastāvā Rubenis darbojas kā dziesmu autors, dziedātājs, ģitārists un komponists.
Sākumā ģitārists soloprojektos veidoja abrazīvu un agresīvu trokšņu mūziku, kas balstīta elektriskās ģitāras nestandarta lietojumā, vēlāk pievēršoties minimālistiskai elektroakustiskajai mūzikai un skaņu mākslai. Tāpat Rubenis veidojis mūziku teātra un dejas izrādēm, kā arī kinofilmām. 2020. gadā mūziķis atsāk aktīvi spēlēt ģitāru un, pievēršoties agrīnā blūza un regtaima tradīciju tvērumam mūsdienu kompozīcijas valodā, iesāka triloģiju “Sāpju un draisku dejas”.
