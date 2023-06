Ērmaņu muižā – blūza vakars

Šīs nedēļas nogalē Rīgā sāksies Dziesmu un deju svētki, taču, ja neesat iesaistījušies to norisēs, sestdien, 1. jūlijā no pulksten 18.00 interesentiem ir iespēja apmeklēt alternatīvos dziesmu svētkus Ērmaņu muižā, kur blūzu spēlēs grupa “BeatCombo” no Zviedrijas. Vakara gaitā skanēs blūza standarti no sendienām līdz mūsdienām.

Tikšanās atbrīvotā gaisotnē

Ar Ērmaņu muižas saimnieka komponista Uģa Prauliņa starpniecību iepazīstinām ar grupas ilggadējo dalībnieku Andersu Egerbo, kurš teic, ka blūza vakars būs lieliska tikšanās ar cilvēkiem atbrīvotā gaisotnē, iepazīstot viņu domas un sajūtas, muzicējot un pavadot vakaru kopīgās sarunās.

“Blūzs bijis manā dzīvē vienmēr, no manas pirmās grupas 20. gadsimta sešdesmito gadu vidū līdz šodienai. 2011. gadā saņēmu uzaicinājumu piedalīties Monsterosas festivālā “Mönsterås Blues & Roots Festival”, nu esam spēlējuši tajā jau 11 reizes. Joprojām klausos daudz mūzikas. Mans pirmais koncerts bija “The Beatles” 1963. gadā. Otrais piedzīvojums – Džona Meila “Bluesbreakers”. Džons Meils ir britu blūzmeņu kalves “darbaudzinātājs”, pie viņa spēlējuši daudzi leģendārie mūziķi. Tad – leģendas Džimijs Hendrikss un visā pasaulē par ģitāras dievu sauktais Eriks Kleptons. Mūsdienās vairāk klausos jaunākus blūza meistarus –

Džonu Meijeru un citus,” stāsta A. Egerbo.

Vaicāts, kādēļ viņa ceļamērķis šoreiz ir Latvija un kas piesaista mūsu zemē, A. Egerbo atklāj, ka viņa dzīvesbiedres Astras vecāki ieradās Zviedrijā kā Otrā pasaules kara bēgļi. Viņas tēvs, izcils mūzikas instrumentu speciālists Zušmanis, dzimis Smiltenē, mūziku studējis Rīgā. Bijis Zviedrijā respektēts meistars, pati džeza autoritāte Luijs Ārmstrongs uzticējis savu trompeti profesionālai aprūpei.

Mūzika – īpaša kultūras daļa

“Mēs bieži ceļojam uz Latviju un esam iepazinuši cilvēkus, kuri mūs aicināja muzicēt Rīgā. Mūsu grupa spēlējusi Rīgā jau trīs reizes un patiesi iemīļojusi Latvijas kultūru un cilvēkus. Ar Uģi Prauliņu satikāmies Hamburgā, kad apmeklējām kora mūzikas koncertprogrammu, kuras autors bija Uģis. Drīz pēc tam viesojāmies Ērmaņu muižā un bijām ļoti iespaidoti par tās vēsturi un kultūras dzīvi, kas tur notiek,” saka mūziķis.

Taujāts, kas viņu vienmēr pamudina doties ceļā, mūziķis teic, ka viņam patīk iepazīt un izzināt dažādas kultūras un cilvēkus, un mūzika ir īpaša kultūras daļa, kurā cilvēki satiekas.

Ērmaņu muižas saimnieks U. Prauliņš aicina sestdienas vakarā ne tikai izbaudīt blūzu, bet arī apskatīt Latvijas fotogrāfijas vecmeistara Leonīda Tugaļeva darbu izstādi “Fotogrāfijas”, kurā varēs atpazīt daudzus ievērojamus mūsu kultūras dižgarus. Noslēgumā muižas saimniece Inga visus cienās ar tradicionālo Ērmaņu muižas zupu, bet apmeklētāji var ņemt līdzi arī savus cienastus.

Ieeja blūza vakarā brīva, bet Ērmaņu muižas saimnieki priecāsies par jebkura veida ziedojumu. Tie, kuri nepaspēs būt klāt Ērmaņu muižā, aicināti apmeklēt “Beat-Combo” koncertu 6. jūlijā Vecrīgas “Sidrērijā”.