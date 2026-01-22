Abonē! E-avīze
Ceturtdiena, 22. janvāris
Emīla Dārziņa mūzikas skolas simfoniskā orķestra koncerts Alūksnē

15:44 22.01.2026

Aluksniesiem.lv redakcija

18. februārī 14.00 Alūksnes Kultūras centrā izskanēs Emīla Dārziņa mūzikas skolas simfoniskā orķestra koncerts. Emīla Dārziņa mūzikas skola jau piekto gadu godina savus audzēkņus un pedagogus, pasniedzot Emīla balvu diviem audzēkņiem un diviem pedagogiem, kā arī Emīla Cerības balvu jaunākajam nominantam.

2025.gada 3. novembrī svinīgajā ceremonijā tika sveikti 2025. gada balvas laureāti: Emīla Cerības balvas ieguvēja sitaminstrumentāliste Marta Vikane (skolotāja Dzintra Knābe), Emīla balvas laureāti pianisti Melissa Takanbekova un

    Gļebs Jevsejenkovs (skolotājs Rūdolfs Vanks), sākumskolas mūzikas teorijas nodaļas vadītāja un solfedžo skolotāja Zaiga Lazdiņa – Radziņa, kā arī ilggadējā čella un kontrabasa nodaļas vadītāja, čella spēles skolotāja Dace Pūce.

    Balvas laureāti saņem ceļojošo statueti, naudas balvu un iespēju uzstāties kopā ar Emīla Dārziņa mūzikas skolas simfonisko orķestri diriģenta Andra Vecumnieka vadībā.

    Emīla Dārziņa mūzikas skolas simfoniskais orķestris ir skolas nozīmīgākais kolektīvs. Kopš 2017. gada tā galvenais diriģents ir profesors Andris Vecumnieks, kura vadībā orķestris kļuvis par atpazīstamu skolas vizītkarti. Orķestris regulāri koncertē Rīgā, Emīla Dārziņa koncertzālē, kā arī citās Latvijas pilsētās.

    18. februārī Alūksnes Kultūras centrā izskanēs koncerts, kurā kā solisti uzstāsies Emīla balvas laureāti Marta Vikane, Melissa Takanbekova un Gļebs Jevsejenkovs, kā arī Emīla balvas laureātes Daces Pūces audzēkņi – čellisti Jana Volodina un Toms Augusts Goba. Koncertu diriģēs Andris Vecumnieks un Marija Skļarova.

    Koncertprogrammā skanēs Jāņa Ivanova, Emīla Dārziņa, Volfganga Amadeja Mocarta, Johana Sebastiāna Baha, Fransisa Pulenka un Davida Popera mūzika.

    Ieeja: bez maksas.

    Aicinām apmeklēt šo augstvērtīgo klasiskās mūzikas koncertu.

