Eiropas kultūras mantojuma dienas Alūksnes novada muzejā

Šogad Eiropas kultūras mantojuma dienas veltītas kustamajam mantojumam, un to programmā iekļauta arī Alūksnes Jaunajā pilī esošā skulptūra “Kanovas vāze”, kuras stāstu un mākslinieciskās detaļas 20. septembrī plkst. 13.00 Alūksnes novada muzejā palīdzēs atklāt vēsturnieks Ernests Stroinovs, bet plkst. 14.00 interesenti aicināti piedalīties meistarklasē ar mākslinieci Iritu Tīlani-Pakalniņu, veidojot dekoratīvus ciļņus ar augu motīviem.
2025. gada Eiropas kultūras mantojuma dienas veltītas īpaši svarīgai tēmai Latvijas kultūras mantojuma kontekstā – kustamajam mantojumam, kas Latvijā aptver plašu laika periodu arī modernās un laikmetīgās mākslas darbus. Tās ir cilvēka prasmju un radošās domas radītas vērtības – patstāvīgi objekti, kas var pastāvēt neatkarīgi, ir pārvietojami un nozīmīgi paši par sevi. Aplūkojot un pētot šos mākslas darbus, neatkarīgi no to izteiksmes formām, varam spriest par tautas vēstures politiskajiem, ekonomiskajiem un sociālajiem notikumiem. Katrā mākslas darbā ietverti attiecīgajam laikmetam raksturīgi vēstījumi, kas mūsdienu cilvēkam atklāj vēsturisko pieredzi un uztur dzīvu kultūras atmiņu un tradīciju nepārtrauktību.
Tuvojoties 2025. gada Eiropas kultūras mantojuma dienām, Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde atlasīja un izcēla dažādus kustamā mantojuma objektus, lai parādītu to kultūrvēsturisko vērtību un bagātīgo daudzveidību Latvijā. Sagatavotajā katalogā atrodami stāsti par mākslas darbiem un to likteņiem vēstures gaitā. Katrs no šiem stāstiem ir cieņas apliecinājums īpašniekiem, kuri, neskatoties uz grūtībām un laika pārbaudījumiem, ar apņēmību un rūpēm saglabā, atjauno un stiprina savu kultūras mantojumu, tā nozīmi sabiedrībā padarot vēl redzamāku.
Eiropas kultūras mantojuma dienu objektu sarakstā iekļautas arī trīs kultūrvēstures un mākslas vērtības, kas atrodas Alūksnē: gleznotāja Vilhelma Purvīša glezna “Atkusnī”, Alūksnes draudzes Bībele (1689) un skulptūra “Kanovas” vāze. Tie ir valsts nozīmes mākslas pieminekļi. Skulptūra “Kanovas vāze”, valsts aizsardzības Nr. 2911, kopš 2023. gada septembra atrodas baronu Fītinghofu celtajā Alūksnes Jaunajā pilī, Svinību zālē.
Vāze pēc formas, rotājumu veida un gabarītiem līdzinās antīkajā Romā populārajām dekoratīvajām vāzēm, kādas pārsvarā izgatavoja romiešu villu un dažādu laukumu rotāšanai. Uz vāzes atveidotas sengrieķu vīna ražas un auglības dieva svētku svinības – dionīsiji, menādas ar vīnogu ķekariem un ziedu vītnēm rokās. Vāzes materiāls, uz tās attēlotie mitoloģiskie tēli, kā arī izpildījuma smalkums liecina, ka tā izgatavota prasmīga klasicisma laikmeta tēlnieka darbnīcā.
20. septembrī Eiropas kultūras mantojuma dienu 2025 ietvaros pasākumā “Vēsture marmora atspulgā – senie sižeti un augu motīvi” Alūksnes novada muzejs aicina plkst. 13.00 iepazīt marmora vāzes māksliniecisko un sižetisko stāstu kopā ar muzeja vēsturnieku Ernestu Stroinovu, bet plkst. 14.00 piedalīties meistarklasē izstādē “Villa Boterra”, kur kopā ar mākslinieci, novadnieci Iritu Tīlani-Pakalniņu būs iespēja veidot dekoratīvus ciļņus ar augu motīviem.
Pieteikšanās meistarklasei līdz 16. septembrim pa tālr. 25665538.
