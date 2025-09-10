Egija Silāre aicina uz pirmizrādi “Dalī Auss” LKA teātra mājā “Zirgu pasts”

20. un 21. septembrī 19.00 Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) teātra mājā “Zirgu pasts” notiks pirmizrāde fiziskā teātra un cirka estētikā veidotai izrādei “Dalī Auss”. Izrādes dramaturģisko materiālu veidojusi režisore Egija Silāre kopā ar dramaturģi Elzu Vildaus pēc Salvadora Dalī autobiogrāfijas “Ģēnija dienasgrāmata” motīviem. Lomā arī Elizabete Balčus.
“Dalī Auss” ir izrāde izrādē, kur galvenajā lomā ir pats tās autors – ekscentriskais spāņu mākslinieks Salvadors Dalī (1904–1989). Viņš teicis: “Vienīgā atšķirība starp trako un mani ir tā, ka es neesmu traks.” Mūzas iedvesmots, Dalī rada izrādi par sevi, vedot skatītāju episkā ceļojumā, kas sākas tur, kur viss ir silts un dievišķs – mātes dzemdē – Dieva Ausī… “Dalī Auss” ir Egijas Silāres maģistra darbs režijā. Kustība, skaņu partitūra, scenogrāfija, kā arī izrādes uzbūve ir Dalī personības un mākslas iedvesmota.
“Salvadora Dalī personības ironiski filozofiskais autentiskums, karaliskā teatralitāte un viņa radītā mākslas pasaule mani ievilka savā realitātē, no kuras nevēlējos doties prom – tā tapa ideja par izrādi. Kas bija viņa patiesā personība, kas slēpās aiz ģeniālā klauna koncepcijas? Dalī kādā intervijā par sevi saka, ka ir ģeniāls gleznotājs un ģeniāls klauns, bet par vissvarīgāko uzskata savu personību, izpaust un būt Dalī, ar katru dienu kļūt arvien vairāk par Dalī. Visas savas dzīves garumā Dalī izdevās noturēt pasaules uzmanību, izklaidējot, pārsteidzot un mulsinot publiku ar savu ekscentrisko uzvedību, performancēm un skandāliem. Manuprāt, sirrealitāte ir mākslas būtība – Dalī kosmogonija palīdz tur aizceļot,” saka izrādes režisore Egija Silāre saka:
Salvadora Dalī lomā – teātra un kino aktieris Jurijs Djakonovs un argentīniešu aktieris, cirka mākslinieks Mariano Gedvilo (Mariano Gedwillo), zināms ar skatuves vārdu Cronopio. Dalī Mūzas lomā – Elizbete Balčus, kas ar elektroniskās mūzikas oriģinālkompozīcijām reāllaikā dzīvos līdzi aktieriem un izrādes scenogrāfes, videomākslinieces Zanes Zelmenes veidotajām vizualizācijām. Izrādes radošajā komandā arī gaismu mākslinieks Elvis Biķernieks, skaņu režisors Markus Antons Kohtanens, kustību konsultante Laura Gorodko, rigeris Roberts Aubēns. Izrādi producē Laila Baumane (“Mūzikas un mākslas atbalsta fonds”) un Kristīne Freiberga (LKA).
Izrāde “Dalī Auss” iesāk LKA studentu teātra izrāžu sezonu. Turpinājumā no 4. līdz 10. oktobrim notiks 16. LKA skatuves un audiovizuālās mākslas festivāls “Patriarha rudens”, kad koncentrētā festivāla formātā būs iespējams iepazīties ar visu LKA pārstāvēto mākslas jomu jaundarbiem.Aicinām sekot līdzi sezonas aktualitātēm LKA mājaslapā un sociālo mediju Facebook un Instagram profilos (@zirgupasts).
Izrāde “Dalī Auss” top ar Latvijas Kultūras akadēmijas un privātu ziedotāju finansiālu atbalstu platformā “Indiegogo”. Biļetes uz izrādi pieejamas https://ticketshop.lv/.
