Dziesmas Latvijas dzimšanas dienai

Tuvojas novembris, ko noteikti varam dēvēt arī par Latvijas valsts svētku mēnesi, jo 11. novembrī atzīmējam Lāčplēša dienu, bet 18. novembrī – Latvijas dzimšanas dienu. Tieši Lāčplēša dienas vakarā Alūksnes Kultūras centrā izskanēs koncertprogramma “Mans zelts ir manta tauta”, ko organizē “Producentu grupa 7”.

Dziesmas ar vēstījumu

“”Mans zelts ir mana tauta,/Mans gods ir viņas gods.” Lielāku jēgu, kā šajās Rūdolfa Blaumaņa dzejas rindās, ir grūti ietilpināt. Tās tapušas pirms 120 gadiem un šai laikaposmā radušās arī daudzas izcilas dziesmas, kurās sadzirdam tieši šo vēstījumu. Vienkopus satikušās mūsu valsts dzimšanas dienai veltītā koncertā, tās izskanēs kā himna mūžīgai cieņai, savas tautas un Dzimtenes mīlestībai. Dziesmā ir spēks. Vārdiem, kas dzīvo dziesmā un mīt mūsu garā. Dziesmā mēs esam vienoti un savā vienotībā – stipri. Tas šobrīd nepieciešams visvairāk,” uzsver koncertu producents Aigars Dinsbergs, atgādinot, ka jaunā programma būs turpinājums pirms 14 gadiem aizsāktajai rudens valsts svētku koncertsērijai.

Kā vēsta koncerta rīkotāji, ar šo koncertprogrammu pie skatītājiem dosies četri lieliski dziedātāji

– Zigfrīds Muktupāvels, Dināra Rudāne, Anmary, Atis Ieviņš un instrumentālā grupa – Jānis Lūsēns, Aivars Gudrais, Harijs Gūtmanis, Jānis Lūsēns juniors.

Koncertā skanēs Imanta Kalniņa, Jāņa Lūsēna, Zigmara Liepiņa, Raimonda Paula, Ulda Marhilēviča, Jura Kulakova, Mārtiņa Brauna, Ulda Stabulnieka, Harija Zariņa un citu komponistu melodijas, kas vienoja un sargāja mūs dažādos likteņu griežos – dziesmas, kurās kā pūrā ielocīts Tēvzemes vārds, valoda un latvieša dvēsele.

Spēlēs arī vijoli

Dziedātājs Zigfrīds Muktupāvels “Alūksnes un Malienas Ziņām” teic, ka jūtas pagodināts par uzaicinājumu piedalīties šajā koncertprogrammā un atklāj – īpašais ir tas, ka minēto latviešu komponistu dziesmas aranžējis Jānis Lūsēns. “Tas ir rets notikums, kad kāds no komponistiem aranžē citu autoru darbus, jo nav dzirdēts, ka, piemēram, Raimonds Pauls spēlētu Mārtiņa Brauna dziesmas. Jānis Lūsēns nekad nav nospēlējis “Mēmo dziesmu”, bet šoreiz viņš to darīs, un es pats ar interesi gaidu, kas no tā visa sanāks. Nenoliedzami, būs interesanti!” par gaidāmo koncertu stāsta Z. Muktupāvels, kuru ar komponistu J. Lūsēnu jau gandrīz 40 gadus vieno radoša sadarbība. Dziedātājs koncertā spēlēs arī vijoli, un tas bijis viens no viņa nosacījumiem, atsaucoties iesaistīties šajā muzikālajā projektā. “Tas ir mans instruments – kamēr varēšu, tikmēr spēlēšu, jāizmanto katra iespēja,” saka dziedātājs.

Viņš atzīst, ka visi uzrunātie dziedātāji ar lielu prieku piedalās jaunajā koncertprogrammā, jo pēc koronavīrusa pandēmijas, kad kultūras dzīve uz laiku apstājās, mūziķi atkal atgriezušies apritē. “Es personīgi esmu pārsteigts, ka koncerti vasarā bija pārpildīti, arī grupas “bet bet” 30 gadu jubilejas tūres koncerti rudenī, bija izpārdoti. Cilvēki ir priecīgi un laimīgi, ir sajūta, ka viņi bija pēc tā noilgojušies. Cita lieta – finansiālās iespējas, kas pašreiz ir ierobežotas. Ir tik daudz problēmu, aug cenas un nav tik vienkārši atlicināt naudu biļešu iegādei. Redzēs, kā būs ziemā,” pārdomās dalās Z. Muktupāvels.

Koncerts kā spēka avots

Dziedātājs ir pārliecināts, ka, neraugoties uz ikdienas rūpēm un to, kas notiek apkārt, cilvēkiem ir vajadzīgs uzmundrinājums. “Pirms kāda laika runājām ar dzejnieci Māru Zālīti. Viņa saka – tas ir briesmīgi, ka no rīta mēs domājam par apkuri, vakarā – par karu un slimībām, bet mums ir vajadzīgs atelpas brīdis un spēks, lai visu to reāli uztvertu. Mūzika ir viens no veidiem, kas palīdz pārdzīvot grūtos brīžus. Pandēmijas laikā daudzi tā īstam novērtēja ģimenes nozīmi, cilvēkus, kuri ir ap mums. Mēs apstājāmies pēc lielā skrējiena. Apstākļi daudz ko izmaina dzīvē, tādēļ mūsu koncerts varētu būt spēka avots, kad cilvēki kaut uz pāris stundām aizmirst par grūtībām un pārdomā to, kas katram ir svarīgs,” tā mūziķis.

Viņš neslēpj, ka vienmēr ir priecīgs tikties ar klausītājiem Alūksnē un Apē, kur vienmēr ir ļoti viesmīlīga uzņemšana. “Alūksne ir tik skaista. Katram reizi dzīvē vajadzētu atbraukt uz šo pilsētu un to apskatīt. Takas gar ezeru, Pilssala, tilti… Pilsēta ir sakārtota, iebraucot tajā, ir pārsteidzoši redzēt pārvērtības, kādas tā piedzīvojusi,” saka Z. Muktupāvels.

Aicinot klausītājus uz koncertprogrammu “Mans zelts ir mana tauta”, viņš pauž cerību, ka tās dalībniekiem izdosies stiprināt šo pārliecību. “Atcerēsimies, ka tuvojas valsts svētki. Padomju laikus piedzīvojošiem tie šķita obligāti. Man gribētos cerēt, ka tagad mēs valsts svētkus uztveram personiski. Tumšajā periodā tie ir kā gaismas stars. Pēc valsts svētkiem seko Ziemassvētki, tas ļauj pārvarēt tumsu. Tādēļ aicinu visus ne tikai uz koncertu, bet svinēt valsts svētkus no sirds un uztvert kā savus personīgos,” teic dziedātājs.