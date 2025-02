Dots starts lasīšanas veicināšanas konkursam skolu jauniešiem par 3td.lv

Foto: freepik.com

No šī gada 11. februāra līdz 11. martam Latvijas skolu jauniešus aicina piedalīties konkursā, veidojot īsus video par valsts atbalstīto bezmaksas e-grāmatu platformu 3td.lv (https://www.3td.lv) ar mērķi veicināt lasīšanu, izmantojot tehnoloģijas. Konkursā tiek aicināti piedalīties skolu jaunieši kopā ar skolotājiem, kā arī aicinām iesaistīties pašvaldību publiskās bibliotēkas, informējot un sadarbojoties ar skolām. Pasākumu rīko Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC), IT uzņēmums Tietoevry Latvia un Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju apvienība (LIKTA) sadarbībā ar 3td.lv bibliotēkas sadarbības izdevniecību “Zvaigzne ABC”.

Konkursā tiek aicināti piedalīties skolu jaunieši 7.-9. klašu grupā, veidojot komandas kopā ar skolotājiem un sadarbojoties vai nu ar skolas vai vietējo pašvaldību publisko bibliotēku. Komandu uzdevums ir iepazīties ar tiešsaistes e-grāmatu lasīšanas platformu “3td e-grāmatu bibliotēka” (https://www.3td.lv), ar tajā piedāvātajām e-grāmatām un to lasīšanas iespējām, pēc tam veidojot īsu video ar mērķi iepazīstināt un ieinteresēt par 3td.lv platformu jauniešus, kuri par 3td.lv neko nezina. Lai kļūtu par 3td.lv lasītāju, komandu dalībniekiem ir jābūt vai arī konkursa laikā jāreģistrējas par lasītāju kādā no skolu vai pašvaldību publiskajām bibliotēkām, saņemot autorizācijas datus (lietotājvārdu un paroli piekļuvei 3td.lv). Konkursa nolikums pieejams Kultūras informācijas sistēmu centra tīmekļvietnē https://www.kis.gov.lv/lv/jaunums/aicinam-skolu-jauniesus-piedalities-konkursa-3tdlv-e-gramatu-stasti-ekrana-digitalas-nedelas-un-code4europe-projekta-ietvaros.

Iesūtītos konkursa darbus izvērtēs organizatoru veidota žūrija, ņemot vērā, cik veiksmīgi un saprotami darbā paskaidrots nezinātājam, kas ir 3td.lv, cik veiksmīgi atklātas 3td.lv priekšrocības un ērtības jauniešiem (iespēja lasīt jebkurā laikā un vietā, kur pieejams internets, iespēja lasīt arī telefonā, iespēja ietaupīt un nestāvēt rindā bibliotēkā, iespēja dabūt lasīšanai nepieciešamo darbu kaut vai pēdējā brīdī utt.), kā arī darba mākslinieciskais izpildījums, radošums un atraktivitāte.

“Pašreizējā tehnoloģiju laikmetā plaši izskan nepieciešamība veicināt lasīšanu jauniešu vidū. 3td e-grāmatu platforma piedāvā lasīt grāmatas jauniešiem pievilcīgā veidā – izmantojot tehnoloģijas un jaunajai paaudzei ierasto un ērto viedtālruņa formātu. Tādēļ ceram, ka konkurss piesaistīs gan skolēnu, gan skolotāju uzmanību, turklāt būs interesanti redzēt, kā pašu jauniešu ieskatā būtu jāuzrunā viņu vienaudži gan popularizējot lasīšanu, gan 3td.lv,” konkursa ideju atklāj KISC projekta koordinatore Agrita Sagalajeva.

“Kā platformas izstrādātājs 3td.lv e-grāmatu bibliotēku redzam kā dinamisku, 24/7 režīmā pieejamu e-grāmatu vietni. Jaunieši kā lasītāji, viņu vērtējums 3td.lv e-grāmatu bibliotēkai un satura izvēle mums savā ziņā ir nezināmais, bet patiešām interesējošais. 3td.lv lasītājs ir anonīms. Lasītāja autorizācijas procesā dati tiek anonimizēti un ne bibliotekārs, ne pārdevējs grāmatu veikalā nav tieši iesaistīts grāmatas izsniegšanā – to dara sistēma. Arī lasot planšetē, viedtālrunī vai datorā – grāmatas vāciņš apkārtējiem paliek neredzams. Tāpēc ļoti gaidām jauniešu redzējumu par 3td.lv, e-grāmatu ieteikumus un satikšanos Tietoevry Latvia birojā. Lasām un dalāmies pieredzē!,” aicinaIT uzņēmuma “Tietoevry Latvia” mārketinga un komunikācijas speciāliste Inga Grencberga.

“Digitālajā laikmetā lasīšana nav zaudējusi savu nozīmi – tā vienkārši ir mainījusi formu. 3td.lv platforma ir lielisks piemērs tam, kā tehnoloģijas var veicināt jauniešu interesi par grāmatām un palīdzēt attīstīt lasītprasmi. Aicinām skolu jauniešus radoši izpausties, veidojot video par 3td.lv un parādot, kā digitālās iespējas var padarīt lasīšanu aizraujošāku un pieejamāku ikvienam!” uzsver LIKTA prezidente prof. Signe Bāliņa.

Konkursa organizatoru žūrija piecas uzvarētāju komandas paziņos Digitālās nedēļas 2025 atklāšanas pasākumā 2025. gada 24. martā, savukārt Digitālās nedēļas laikā no 24. marta līdz 28. martam šie pieci labākie video tiks izvietoti publikas izvērtēšanai Digitālās nedēļas mājaslapā https://eprasmes.lv. Uzvarētāju komandas kopā ar skolotājiem un bibliotekāriem tiks aicinātas uz apbalvošanas pasākumu IT uzņēmuma Tietoevry Latvia, 3td.lv izstrādātāja, Rīgas birojā VERDĒ, kas ir viens no modernākajiem birojiem Rīgā, Latvijā un Baltijā. Pasākumā izdevniecība “Zvaigzne ABC” un Tietoevry Latvia pārstāvji pastāstīs par e-grāmatām un to veidošanu, tiks sniegts ieskats 3td.lv tapšanas aizkulisēs un būs ekskluzīva iespēja ielūkoties aiz “digitālajiem ekrāniem” – redzēt, piedzīvot un uzklausīt kā reālajā dzīvē notiek informāciju sistēmu, tai skaitā 3td.lv izstrāde. Komandas sveiks organizatoru un atbalstītāju pārstāvji. Tiks pasniegtas organizatoru suvenīrbalvas komandu dalībniekiem, skolotājiem un bibliotekāriem, kā arī balva Publikas atzinības ieguvējiem. Izdevniecības “Zvaigzne ABC” pārstāvji pasniegs grāmatu balvas, savukārt konkursa atbalstītājs Ventspils Digitālais centrs vienai komandai dāvinās ieejas kartes Ventspils Zinātnes centrā VIZIUM.