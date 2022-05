Dosies uz sieviešu un vīru koru svētkiem

Koris “Elisa”. Foto: ilustratīvs

Arvien aktīvāk turpinās gatavošanās XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem.4. jūnijā Tukuma Durbes estrādē notiks Latvijas sieviešu un vīru koru svētki, uz kuriem dosies arī Ziemera pagasta sieviešu koris “Elisa” (diriģente Ilze Briediņa) no Alūksnes novada un Trapenes kultūras nama sieviešu koris “Trapene” (diriģente Ilze Dāve) no Smiltenes novada. Koncertos skanēs 2023. gada Dziesmu un Deju svētku repertuārs – dziesmas no koru lielkoncerta “Tīrums. Dziesmas ceļš” un Noslēguma koncerta “Kopā augšup”. Gatavojoties svētkiem, trešdien Alūksnes Kultūras centrā notika arī sieviešu koru kopmēģinājums Alūksnes, Gulbenes un Balvu koru apriņķa virsdiriģenta Ulda Kokara vadībā, kurā piedalījās sieviešu kori “Elisa”, “Trapene”, Tilžas kultūras nama sieviešu koris “Varavīksne”, Tirzas kultūras nama sieviešu koris “Tirzmalietes” un Jaungulbenes tautas nama sieviešu koris “Liede”.