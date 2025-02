Diāna Černe izdod pirmo atziņas dziesmas “Mīlestība ir tad“ mūzikas video un gatavojas izdot jaunu atziņu grāmatu

Dziedātāja un grāmatas “99 tīras domas, kuras izmainīja manu dzīvi” autore Diāna Černe laiž klajā pirmo atziņas dziesmas mūzikas video ar nosaukumu “Mīlestība ir tad” un atklāj, ka drīzumā iznāks viņas jaunā grāmata.

Kā raksta mūzikas žurnālists Sandris Vanzovičš, atziņu dziesmas ir jauns žanrs mūzikas pasaulē, kura pamatā ir atziņas no dziedātājas Diānas Černes sarakstītās grāmatas.

Mūziķe pavisam negaidīti savu sekotāju iedvesmota ir sākusi dziedāt klavieru pavadībā domugraudus no savas grāmatas “99 tīras domas, kuras izmainīja manu dzīvi” gan koncertos, gan ierakstos.

Pirmā radošās personības grāmata pērn piedzīvoja atkārtotu tiražēšanu pēc pircēju pieprasījuma, un atziņu dziesmas sāka plūst. Šī jau ir otrā atziņu dziesma, kuru dziedātāja nodod plašākai publikai, kā iedvesmas graudu, kas ļauj palūkoties uz mums ierastām tēmām no svaiga skatpunkta. “Šoreiz no savas grāmatas vēlējos izdziedāt atziņu nr. 91. Tā ir par mīlestību, kura ir visiem itkā tik saprotama, bet tajā pat laikā tik grūti izskaidrojama spēja, kas ir iegravēta visā dzīvajā no sākumu sākumiem,” stāsta mūziķe. “Impulsu realizēt savas radošās idejas un pat filmēties sniegā, ko darīju pirmo reizi dzīvē šī video tapšanas laikā, smeļos, kad lasu savu sekotāju vārdus par to, cik ļoti daudz viņiem nozīmē šie domugraudi,” aizkustinājumā atklāj Diāna.

Jaunā atziņas dziesma tika ierakstīta White Wide Studio pie Jāņa Narbuta. Video filmēja un montēja Kaspars Kambars. Pie klavierēm – pati Diāna.

2005. gadā dziedātāja ieņēma godpilno 3. vietu muzikālajā televīzijas šovā “Talantu Aģentūra”. 2010. gadā jaunā māksliniece devās muzicēt uz Eiropu, kur viņa priecēje plašu publiku Vācijā, Šveicē, Austrijā, Luksemburgā un ASV prestižākajā Vācijas operas baļļu oreķstrī CHRIS GENTEMAN GROUP grupas sastāvā kā soliste, kā arī uzstājās dažādu citu muzikālo projektu ietvaros Francijā, Krievijā, Turcijā, Azarbaidžānā un citur pasaulē. 2020. gadā māksliniece atgriezās uz dzīvi Latvijā un izdeva savu pirmo grāmatu “99 tīras domas, kuras izmainīja manu dzīvi” un studijas albumu “Ieraugi Pats Sevi”. Pērn septembrī Stāmerienas pilī izskanēja mūziķes pirmā koncertprogramma Latvijā “Tu esi viss”.