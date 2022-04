Dalīsies lasītpriekā ar rakstniekiem

Foto: pixabay.com

Valsts Kultūrkapitāla fonds Literatūras nozares projektu konkursā apstiprinājis un piešķīris finansējumu Alūksnes pilsētas bibliotēkas projektam “Rakstnieks + grāmata + lasītājs = lasītprieks – 2”.

Lasīšanas veicināšana – kopdarbs

Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore Iveta Ozoliņa akcentē, ka labas lasītprasmes sasniegšanai ir nepieciešams visu iesaistīto pušu – ģimenes, skolas un, protams, arī bibliotēkas – saskanīgais kopdarbs. Kā novērojuši Alūksnes pilsētas bibliotēkas darbinieki ikdienas darbā

– bērniem patīk lasīt, ja ir laba, aizraujoša un katram vecumposmam piemērota literatūra. Tādēļ bibliotēkas darbinieku uzdevums ir spēt ieinteresēt skolēnus, netieši ieteikt un palīdzēt izvēlēties labāko un piemērotāko lasāmvielu.Pietiekami lielā pieredze rāda, ka interesi par lasīšanu var veicināt, iesaistot bērnus interaktīvās lasīšanas veicināšanas programmās, lasīšanu popularizējošos pasākumos

– atraktīvās tikšanās un darbnīcās kopā ar grāmatu autoriem, dodot iespēju uzklausīt viņu domas, sarunāties ar rakstniekiem, uzdot jautājumus, piedalīties kopīgās nodarbībās, kas pamudina bērnus un pusaudžus lasīt.

Turpina iesākto projektu

Iespējas tikties ar Latvijā pazīstamiem rakstniekiem Alūksnē ir ierobežotas – gan lielā attāluma no galvaspilsētas, gan ierobežotā finansējuma dēļ. Plašākas šīs iespējas rada Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF), ar kura atbalstu Alūksnes pilsētas bibliotēka laika posmā no 2012. gada līdz 2016. gadam vairākās kārtās veiksmīgi realizēja projektus “Lasītprieks kopā ar rakstnieku”, kas deva iespēju uz tikšanos bibliotēkā un skolās aicināt vairāk nekā 25 rakstniekus un dzejniekus, kuri raksta jaunākajai paaudzei. No 2017. līdz 2019. gadam VKKF atbalstījis bibliotēkas izstrādāto projektu “Galvenajā lomā rakstnieks” četrās kārtās, bet 2020. gadā projekta “Rakstnieks + grāmata + lasītājs = lasītprieks!” ietvaros bibliotēkā un izglītības iestādēs viesojās četri grāmatu autori.Turpinot 2020. gadā uzsākto projektu, pateicoties VKKF atbalstam, tagad būs iespēja iepazīstināt bērnus ar latviešu grāmatu autoriem Eviju Gulbi, Ēriku Bērziņu, Dzintaru Tilaku un Džeinu Šteinbergu. Piešķirtais finansējums ir 600 eiro rakstnieku autoratlīdzībām.

Ieguvums ir abpusējs

“Realizējot projektu “Rakstnieks + grāmata + lasītājs = lasītprieks!”, vēlamies sniegt bērniem un pusaudžiem iespēju personīgi, bet, ja epidemioloģiskā situācija to liegs, tad tiešsaistē sastapties un sarunāties ar grāmatu autoriem un tādējādi veicināt viņu lasītprieku un intensīvāku saikni ar grāmatu, netieši iesakot lasīšanai labākās grāmatas,” saka I. Ozoliņa.Kā pēc līdzšinējām tikšanās reizēm atzinuši paši rakstnieki, ieguvēji ir ne tikai lasītāji, bet arī viņi, jo, sarunājoties ar lasītājiem, gūst iedvesmu jaunu darbu radīšanai un saikni starp autoriem un viņu potenciālo mērķauditoriju.