Gaujienā svinēs Muižas svētkus

Nākamajā nedēļas nogalē Gaujienas muižas parka teritorijā svinēs tradicionālos Muižas svētkus. Svētku programmā ir aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušajiem.

19. augustā svētku aktivitātes paredzētas ģimenēm ar bērniem. Pulksten 18.00 Gaujienas tautas namā bērni kopā ar vecākiem aicināti piedalīties gardumu konkursā “Vafeles kraukšķis”. Uzdevums pavisam vienkāršs – jāizcep vafeles pēc savā ģimenē iemīļotas un iecienītas receptes. “Vafeles var cept mājās, bet procesam, cepšanai, būs jānotiek arī konkursa laikā. Jārāda un jāstāsta, kādēļ tieši šīs vafeles ir garšīgākās. Garšas ziņā ierobežojumu nekādu nav – var būt sāļa vai salda, mīksta vai kraukšķīga. Ja bērniem ļauj radoši izpausties virtuvē, rodas arī kāda jauna recepte. Šī ir tā reize, kad var ļauties eksperimentiem,” stāsta L. Poševa un atgādina, ka konkursā var piedalīties bērni vienīgi kopā ar vecākiem. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 26379320, dalībnieku skaits ierobežots.

Bērnu braucamo parāde

Pulksten 19.00 muižas parkā skanēs bērnu svētku koncerts “Krāsainie sapņi” kopā ar Minniju (Esēnija Lielbārde), vokālo studiju “Notiņas” no Valmieras, deju grupu no Alūksnes, Gaujienas tautas nama deju kolektīvu “Mazais kastanītis” un Gaujienas solistiem. “Vokālās studijas “Notiņas” pedagoģe ir bijusī gaujieniete Aigita Guoģe – Lapiņa. “Notiņas” nesen ir izdevušas jaunu albumu, kas būs pārsteigums gaujieniešiem,” stāsta L. Poševa. Pēc koncerta, sākot no pulksten 20.00, bērni varēs darboties dažādās radošajās darbnīcās, tostarp apgleznot sejiņas, veidot lielus burbuļus, lēkt pa piepūšamajām atrakcijām. Pirmsskolas vecuma bērni, no trīs līdz sešiem gadiem, pulksten 21.00 aicināti iejusties kādā pasaku tēlā un piedalīties bērnu velosipēdu un rotaļratiņu parādē. Diena noslēgsies ar putu ballīti bērniem. Pasākuma laikā darbosies bērnu kafejnīca, Cukurpūka un foto stūrītis.

Uguns šovs pilsdrupās

20. augustā jau no pulksten 10.00 muižas parkā amatnieku un mājražotāju tirdziņš. Tirgotāji vēl var pagūt pieteikties – reģistrēšanās elektroniski līdz 17. augustam Smiltenes novada pašvaldībā. L. Poševa norāda, ka pārdot varēs vienīgi amatnieku un mājražotāju preces, nevis rūpnieciskās. Pulksten 15.00 “Ziņģes brāļi” no Bauskas sniegs lustīgu, muzikālu, izklaidējošu koncertu ar 20. gadsimta populārām dziesmām. “Gaujienas Muižas svētku nedēļas nogalē Smiltenes novadā notiks Mājas kafejnīcu dienas, tādēļ arī vietējais ēdināšanas uzņēmums “Mietaine” tikai vienu dienu, 20. augustā, piedāvās gardus ēdienus. Darba laiks – no 14.00 līdz pat 2.00, lai ikviens svētku svinētājs varētu gardi paēst,” stāsta L. Poševa. Pulksten 19.00 Birzuļu tautas nama amatierteātris rādīs izrādi “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, bet 22.00 sāksies disko balle ar uguns šovu pie senajām pilsdrupām kopā ar DJ Salvis.

Muižas svētki tradicionāli noslēgsies ar kapusvētkiem Gaujienas kapos svētdien, 21. augustā, pulksten 14.00.

Aicina atnest fotogrāfijas no kapusvētkiem!

Gaidot svētkus, no 8. augusta Gaujienas tautas nama mazajā zālē skatāma fotogrāfa Gunāra Janaiša fotoizstāde “Gaujienas kapusvētki septiņdesmitajos gados”. “Izstādi vēlamies papildināt ar gaujieniešu kapusvētku fotogrāfijām. Zinu, ka tādas vietējiem ir fotoalbumos, tādēļ aicinu tās nest uz tautas namu,” aicina L. Poševa. Izstāde apskatāma katru dienu un pasākumu laikā. Piemēram, šo sestdien, 13. augustā, pulksten 19.00 Gaujienas tautas namā skanēs Dagnijas un Ances Pakaļņu koncerts “Es vienmēr Tev būšu klāt…”.