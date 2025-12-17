“Atzele” koncertā sauks ziemu

Katru gadu pirms Ziemassvētkiem Alūksnes Kultūras centra skolotāju koris “Atzele” ar savu skanējumu iedzīvotājiem uzbur svētku noskaņu. Arī šogad, 20. decembrī pulksten 17.00, Alūksnes Kultūras centrā izskanēs koncerts “Ziemas saukšana”. Svarīgi sajust kopības spēku un atgādināt sev par Ziemassvētku patieso būtību – mīlestību, mieru un dāsnumu.
Koncerts ir aicinājums ikvienam – gan lielam, gan mazam – atnākt, piedzīvot mirkli un ļaut mūzikai kļūt par tiltu uz gaidāmajiem Ziemassvētkiem. “Skatītāji sagaidīs skaistu, patīkamu Ziemassvētku mūziku, caur to radīsim svētku noskaņu. Izskanēs gan dzirdēti, gan mazāk pazīstami skaņdarbi. Neiztikt bez Ziemassvētku klasikas, jo skatītājiem vienmēr patīk visu iemīļotās svētku melodijas,” stāsta kora mākslinieciskais vadītājs Jānis Baltiņš. Katra melodija atklās citādu svētku šķautni: no priecīgas sagaidīšanas līdz mieram, kas ļaus saklausīt pašus svarīgākos vārdus un domas. J. Baltiņš allaž repertuāru veido radoši, lai arī pašiem koristiem ir interesanti un patīkami mēģinājumu procesos.
Ziemassvētku koncerti skolotāju korim “Atzele” ir tradīcija, jo katrs korists ar prieku piedalās. “Koncerti bijuši dažādi, arī pavadošais sastāvs mainās, bet ir instrumentālisti, kuri ar mums kopā ir jau vairākus gadus. Viņi ir profesionāļi – patīkami sadarboties ar tādiem mūziķiem, viss notiek organiski, radoši, mēs cits citu lieliski saprotam,” par pavadošo sastāvu atzinīgi izsakās mākslinieciskais vadītājs. J. Baltiņš ieguldījis lielu darbu arī aranžijās – tās veidojis vairākiem skaņdarbiem, lai melodiju piemērotu katram instrumentam.
“Atminos viena gada koncertu, kad ārā lija lietus, viss bija pelēks, bet, kad pēc koncerta iznācām ārā, zeme bija balta – tāda maģiska sajūta, skaisti. Arī mūziķi teikuši – ja Ziemassvētkos vēlies ziemu, tad jābrauc uz Alūksni – lai piepildās. Visus laipni aicinu uz koncertu, lai kopā uzburtu svētku noskaņu – mēģināsim sasaukt to ziemu! Cerams, uzsnigs sniegs,” saka Jānis Baltiņš un visiem vēl mieru un saticību.
Koncerta mākslinieciskais vadītājs: Jānis Baltiņš.
Solisti: Kristīne Baltiņa, Normunds Veļķeris.
Instrumentālisti: Linda Majore (klavieres), Līga Anna Maurīte (flauta), Dagnija Zauere (oboja), Ilva Bāliņa (vijole), Dārta Pāvulēna (vijole), Amanda Rupeika (alts), Rainers Liekniņš (čells) un Pauls Stradiņš (sitaminstrumenti).
Komentāri