Atklāj senču burvestību robežu

Jaunlaicenes muižas muzejā Muzeju naktī “dzimusi” jauna aktivitāšu programma “Mūsu burvestību robeža”, kurā var izzināt un iepazīt aizsardzības rituālus, vecos, stipros ārstniecības buramvārdus un padomus, jo mūsu senči zināja daudz ko savai dzīvei un mājai noderīgu. Tagad, kad muzeji atkal ver durvis, apmeklētāji var uzzināt kaut ko jaunu par malēniešiem.

“Izpētījām mūspusē pierakstītos ticējumus, burvestības, buramvārdus un sapratām, ka mūsu senči ir bijuši pamatīgi egoisti. Bet varbūt tā tam tajos senajos laikos arī bija jābūt, jo mūsu priekšteči vienkārši aizsargāja savu saimi, sētu pret dažādām nelaimēm kā prata. Tādēļ arī tēma “Mūsu burvestību robeža”, un robeža ietver mani pašu, manu ģimeni, saimi un sētu. Viss, tālāk ne, par kaimiņa daļu neliekamies zinis!” tēmu apraksta Jaunlaicenes muižas muzeja vadītāja Sandra Jankovska.

Izzina un apkopo burvestības

Ja malēnietim kaut kas slikts bija atgadījies, piemēram, vista izdējusi olu ne tur, kur pienākas, viņam bijuši savi burvestību rituāli, kā to visu par labu vērst – kā paglābt savus saražotos lauku labumus, kā saimē novērst strīdus, veselības likstas un citu. “Tā bija diezgan liela noņemšanās, lai burvestības izpildītu precīzi, jo tikai tad varēja cerēt, ka ļaunums novērsts. Lai paglābtu cāļus no vanaga, tas ar īpašiem buramvārdiem siets ar 27 mezgliem, un tikai vasaras beigās atpestīts, bet cāļi tā izglābti,” zina stāstīt muzeja vadītāja, minot arī citus interesantus piemērus, kas nu apkopoti un citiem vēstāmi. Apmeklētājiem par atmiņu no burvestību izzināšanas dāvināti burvju akmentiņi ar lietošanas pamācību, kas novērš strīdus ģimenē.

No 8. jūnija interesenti aicināti apmeklēt muzeju klātienē.