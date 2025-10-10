Abonē! E-avīze
Piektdiena, 10. oktobris
Arvīds, Arvis, Druvis
weather-icon
+9° C, vējš 0.89 m/s, R vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Astoņas paaudzes vienā grāmatā

08:00 10.10.2025

Agita Bērziņa

130

Vēsture sastāv no cilvēku dzīvju savijumiem, un katra nodzīvotā diena, pat visniecīgākais mirklis, galu galā kļūst par vēsturi. Tāpēc īstā vēsture ir dzīve pati – pārliecināta ir Jeļena Makoveičuka (dzimusi Alksne), kura desmit gadu laikā savas dzimtas izpētīto vēsturi apkopojusi vēsturiskā romānā “Vienas dzimtas vēsture”. Grāmatā atklāts Jeļenas dzimtas stāsts astoņās paaudzēs, kas stiepjas pāri vairākiem gadsimtiem un valstu robežām, bet visa sākums meklējams tepat Latvijā un arī Jaunlaicenē.

Piektdien Jeļena no Zviedrijas bija ieradusies Latvijā, lai prezentētu grāmatu Apē un Jaunlaicenē. Vietējiem iedzīvotājiem vairāk zināms Jeļenas vecvectēvs Indriķis Alksnis, kurš bija cienīts un godāts Kantorskolas direktors Jaunlaicenes pagastā. “Darbs ar dokumentiem sniedz tikai faktus, bet romānā personas atdzīvojas. Faktu un informācijas vākšana un apkopošana nebija viegls darbs, taču, turot rokās nodrukātu grāmatu, ir gandarījums. Kādreiz dzimtas vēsture man nelikās īpaši svarīga, bet tagad saprotu, ka esmu paveikusi kaut ko patiesi vērtīgu un paliekošu,” teic Jeļena. Grāmatas rakstīšanu viņa pielīdzina detektīva darbam – tas atklāja ne vienu vien pārsteigumu un jaunas atziņas par dzimtas dzīvi.

Meklējot dzimtas mājas

“Man uzvārds ir Makoveičuka, kas ir vīra uzvārds, bet dzimtais uzvārds – Alksne. Vectēvs bija latvietis, apglabāts netālu no Valmieras. Piedzimu Ļeņingradā, tur arī uzaugu un mācījos. Esmu bioķīmiķe, aizstāvēju disertāciju – pētīju sirds un asinsvadu slimības. Izveidojās ģimene, dzima bērni, bet 1980. gada politiskās reformas jeb perestroikas laikā laimīgā dzīve pārvērtās izdzīvošanā. Kad man piedāvāja strādāt Zviedrijā, piekritu, un tur ar ģimeni pavadījām trīsdesmit gadus. Taču vasaras joprojām pavadu Rūjienā. Kāpēc tieši Rūjiena? Atceros, ka bērnībā katru vasaru braucām uz Latviju, jo vectēvs tad jau dzīvoja Rīgā. Regulāri viesojāmies arī Rūjienā pie vectēva māsīcas dēla – komponista un diriģenta Ēvalda Siliņa. Mums tur ļoti patika, un mamma pirms aptuveni četrdesmit gadiem nopirka vecu māju, tāpēc katru vasaru Rūjienā atgriežos. Kādā sarunā Ē. Siliņš man atklāja, ka vienu lietu dzīvē gan nav izdarījis – viņš nezināja, kur piedzimusi viņa mīļā vecmāmiņa. Tas bija tik skumji, ka es apsolīju onkulim atrast šo vietu,” atminas Jeļena.

Atklājums Jaunlaicenē

Tas izdevies 2007. gadā. “Biju tikai dzirdējusi no vectētiņa, ka dzimtas saknes meklējamas netālu no Apes. Sazinājos ar Alūksnes muzeju, cerot, ka man varēs palīdzēt. Nepaguvu vēl aizbraukt līdz Alūksnei, kad jau saņēmu zvanu – Jaunlaicenes autobusa pieturā mani gaida sieviete ar baznīcas grāmatu rokās, kurā bija ieraksts par Alkšņiem. Tā es pirmo reizi satikos ar Noru Sudari. Ļoti labi atceros to dienu drebošām rokām atvēru grāmatu un ieraudzīju bagātīgu informāciju par manu ģimeni. Kopš tā brīža šķita, ka vairs nevaru dzīvot ierasto dzīvi – sāku caurskatīt vecās kartes, baznīcu grāmatas. Darīju to vakaros pēc darba. Lielākā problēma bija dokumentu valodas – vācu un igauņu, kuras es nepratu, turklāt gotu rakstība neatbilda mūsdienu burtveidam, daži burti bija pilnīgi citādi, rokraksts nesalasāms, daudz svītrojumu un saīsinājumu.

Galu galā man izdevās atrast vietu, kur piedzimusi onkuļa Ēvalda vecmāmiņa. Tur bija piedzimis arī mans vecvectēvs Indriķis, jo Ēvalda vecmamma bija viņa māsa,” stāsta Jeļena.

No arhīviem līdz grāmatai

Mājas atradušās Rūjienas pusē, netālu no Arakstes, lauku sēta “Simmi”, kas tagad ir Igaunijas teritorijā. Jeļenai izdevās atrast zemes īpašnieku, kurš viņai parādīja mežā vietu, kur vēl bija pamanāmi vecās mājas pamati. Pēc gada, izpētījusi ievērojamu daudzumu materiālu un aprunājusies ar vietējiem, viņa aizveda onkuli Ēvaldu uz Igauniju un parādīja mājas pamatus mežā, kur dzimusi viņa vecmāmiņa. Sapnis bija piepildījies. “Kamēr meklēju Ēvalda vecmāmiņas dzimšanas vietu, man radās ārkārtīgi liels materiālu klāsts. Gribēju, lai viss, ko pa kripatiņai esmu savākusi, neaizietu nebūtībā. Tāpēc radās doma rakstīt grāmatu saviem dēliem. Turpināju meklēt informāciju, braucu uz bibliotēkām, muzejiem, kapsētām. Esmu apmeklējusi pilnīgi visas vietas, kas aprakstītas grāmatā, un runājusi ar vietējiem iedzīvotājiem,” stāsta Jeļena.

2020. gadā grāmatu izdeva krievu valodā un autore to uzdāvināja radiniekiem un tuviniekiem. Lasītāji bija ieinteresēti, atsauksmes – pozitīvas, un autorei tika jautāts, vai grāmatu varētu izdot latviešu valodā. Pēc diviem gadiem liktenis Jeļenu saveda ar Intu Kagaini no Rūjienas, kura sāka interesēties par Jeļenas dzimtu. Inta bija ļoti ieinteresēta un piedāvājās to iztulkot. Divu gadu kopīgs darbs vainagojās ar latvisko izdevumu.

Saknes un mantojums

Grāmatas darbība sākas 1816. gadā, kad zemnieku ģimene dzīvo jau iepriekš pieminētajās mājās “Simmi”. 1825. gadā zemniekiem sāka piešķirt uzvārdus, un ģimene ieguva uzvārdu Alksnis. 1868. gadā ģimene pārcēlās uz mājām “Ošboli” Rūjienas pusē. Tajās dzimis arī Jānis Rūdolfs Alksnis, Senāta loceklis, kurš apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni par Latvijas civillikuma izstrādāšanu. Kopumā grāmatā ir septiņas nodaļas un katra veltīta kādai no vietām, kur dzimta tobrīd dzīvojusi.

Jeļenas vecvectēvs, I. Alksnis, vairāk nekā 50 gadus vadīja Jaunlaicenes pagastskolu (Kantorskolu), sākot karjeru kā skolotājs. Skola tajā laikā bija jauna, tādēļ Indriķis tai apkārt veidoja parku viņa stādītie koki aug vēl šodien. Viss mainījās 1917. gadā, kad skolu sasniedza Vācijas karaspēks, un Indriķi apcietināja, pamatojoties uz nepatiesām apsūdzībām. Ar sievas neatlaidību viņu izdevās atbrīvot īsi pirms nosūtīšanas uz Vāciju.

Pensionēšanās gadus pāris bija iecerējis aizvadīt Apē, kur nopirka nelielu mājiņu, bet vēlāk pārcēlās pie meitas uz Valmieru. Indriķis bija viens no pirmajiem skolotājiem, kurš saņēma Triju Zvaigžņu ordeni. Skolotājs sevi un ģimeni dēvēja par īsteniem malēniešiem. Grāmatu iespējams iegādāties internetveikalā https://ej.uz/vienasdzimtasvesture.

J. Makoveičuka iesaka katram, ja vien ir interese, sākt apkopot savas dzimtas vēsturi. Tas būs vērtīgi, vien patiešām jāgrib un jāsaprot, ka tas aizņems daudz laika.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnes Lielo kapu vārtiem - 100 (10)

15:56 03.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Vēlas konkrētību slimnīcas turpmākajā darbā (7)

08:00 06.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Svecīšu vakara apmeklētājus pārsteidz multimediālais stāsts (13)

10:49 05.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Godinot Alūksni – par pagātni, cilvēkiem un drosmi  (1)

16:07 04.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“No sevis neaizbēgsi” (2)

08:00 05.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Mazajos Kalncempjos netrūkst ideju un darītāju

08:00 07.10.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Kāds ir Jūsu viedoklis par valdības lēmumu iekļaut Alūksnes novadu Latgales Speciālajā ekonomiskajā zonā?
Rezultāti

Pasākumi

Piektdiena
10
Oktobris
Sākums: 17:00

Pasākums "Par Apes pagātnes notikumiem"
Sestdiena
11
Oktobris
Visu dienu

Zeltiņu tautas namā pirmās palīdzības kursi
Sestdiena
11
Oktobris
Sākums: 16:00

Amatierteātra "Viesistaba" komēdija "Labo sievu skola"
Sestdiena
11
Oktobris
Sākums: 19:00

Komēdija “Labo sievu skola”
Sestdiena
11
Oktobris
Sākums: 19:00

Franču komēdija vienā cēlienā “Lomu spēles”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Adel komentē:

Sabiedrības centram 13 – aicina uz Atvērto durvju dienu

Tagad visadi centri un organizacijas ir izveidoti....skiet ka cilvekiem maajaas nav vairs ko darit..vai tad darba trukst..nu ja nav tad lai iet...man piemeram briivaa laika vispar nav.spej tik darbus[...]

11:21 10.10.2025

Zivspannā komentē:

Decembra sākumā turpinās iztiesāt krimināllietu par lielāko psihotropo vielu ražotni Latvijā

Mednim Lāčplēša ordeni, ja nav netika aizturēts šajā lietā.

21:08 08.10.2025

Experts komentē:

Izsludināts konkurss uz Alūksnes slimnīcas vadītāja vietu

VEF šodien basketbols. Ko Blūms, kādas taktikas. Neticu Blūmam, pa dzīvi amatieris. VEF šodien zaudēs.

21:09 07.10.2025

Adleram komentē:

Svecīšu vakara apmeklētājus pārsteidz multimediālais stāsts

Slimnīca, ja nevar 7 miljonus ieguldam kapos. Kapi ir turpinājums slimnīcai.

21:03 07.10.2025

DaigulieteBlūma komentē:

Izsludināts konkurss uz Alūksnes slimnīcas vadītāja vietu

Tikai Mednis vai Koemecs saprot slimnīcu. Viņi speciālisti ar pieredzi ar ir.

20:48 07.10.2025