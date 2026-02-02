Ar ragaviņām pretim pavasarim

7. februārī pulksten 11.00 Viktora Ķirpa Ates muzejā “Vidzemes lauku sēta” notiks pasākums “Ar ragavām pretī pavasarim – Meteņi Ates muzejā”. Meteņi pēc Saules kalendāra tiek svinēti 5. – 6. februārī. Svētku galvenā būtība ir prieks par pavasara tuvošanos, gaismas atgriešanos un siltāka laika sākumu. Šajā noskaņā 7. februārī plkst. 11.00 Viktora Ķirpa Ates muzejā “Vidzemes lauku sēta” kopā ar Kalncempju pagasta ļaudīm un Kalncempju biedrību tiks svinēti Meteņi.
Pēdējais brīdis doties budēļos
“Pasākuma laikā iepazīsim Meteņu tradīcijas, to simbolisko nozīmi un piedzīvosim tās darbībā – rotaļās, rituālos un kopīgā mielastā,” aicina Viktora Ķirpa Ates muzeja “Vidzemes lauku sēta” vadītāja pienākumu izpildītāja Jolanta Baldiņa.
Meteņos īpaša nozīme ir vizināšanās priekam – braukšana ar ragavām saistīta ar garu linu augšanu. Lini dod audumu, virves un valgu lopiem. Jo tālāk un lustīgāk brauc, jo garāki lini izaug vasarā. Tāpēc paredzēta gan vizināšanās no muzeja pakalna, gan izbraukums ar kamanām. “Aicinām ņemt līdzi arī senākās mājās esošās ragavas, lai varētu padižoties ar savu dzimtas mantojumu, jo lielīšanās ir neatņemama Meteņu sastāvdaļa. Kam tā labāk padodas, tam veiksies dzīvē,” stāsta J. Baldiņa.
Meteņos notiek arī maskošanās. Meitas – ķekatas – nes izrotātus kadiķu zarus, kas sargā no ļaunuma un simbolizē dzīvības atgriešanos, savukārt puiši – budēļi – rīko spēka cīniņus un grūstīšanos, lai vairotu spēku un auglību.
Ķekatas izmin nezāles, lai labi augtu kāposti. No sniega tiek veltas kāpostgalvas, lai vasarā tās būtu lielas un stipras.
Jāņem vērā, ka Meteņi ir īpašs laiks laika zīmju vērošanai, lai spriestu par gaidāmo pavasari un vasaru. Meteņos tiek nodrošināta zemei un cilvēkiem auglība – kaisot pelnus laukiem un dārziem, kā arī piekarinot viens otram pelnu maisiņus, kas simbolizē attīrīšanos, gaismu un mīlestību.
“Arī mēs darināsim linu maisiņus ar latvju rakstu zīmēm un slepus piekarināsim tos sev mīļiem cilvēkiem, lai vēlētu viņiem laimi, veselību un pārticību, kā arī izrādītu savu mīlestību,” ieskatu pasākumā sniedz muzeja pārstāve.
Meteņos sastopama arī meteņa dzīšana jeb meteņa mīziens –
tā ir tradīcija, kad pa istabas augšu vai kalniņu staigā Metenis un kāds no mājas ļaudīm viņu dzenā. Metenis met bērniem linu pogaļas, kuras salasot iegūst gudrību un izaugsmi. Lai visus attīrītu un pieaicinātu atkusni, Metenis linu pogaļu lasītājiem uzslacina ūdeni. Savukārt, lai bērni neaizgulētos, Meteņos tos liek maisos un met pāri žogam.
Sveču liešana un mielasts
Svece Meteņos ir gaismas un atdzimšanas zīme – tāpat kā Saule, kas ar katru dienu debesīs kāpj arvien augstāk. “Februāris ir sveču mēnesis, tādēļ radošajā darbnīcā kopā ar meistari Natāliju Kaktiņu būs iespēja liet dabīgā bišu vaska sveces,” stāsta J. Baldiņa.
Kā jau Meteņos pienākas, būs arī sātīgs mielasts – svētkus papildinās igauņu jeb kartupeļu un putraimu putra, kas simbolizē spēku, pārticību un nākamā gada svētību. Šāds ēdiens senāk tika baudīts, lai jaunais darba cēliens iesāktos ar pilnu sparu.
“Aicinām Meteņos ne tikai izzināt senās tradīcijas, bet tās arī piedzīvot Viktora Ķirpa Ates muzejā, ļaujot ziemai aiziet, lai ar prieku sagaidītu pavasari,” aicina organizatori. Pasākumam ir dalības maksa.
