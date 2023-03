Apes bibliotēkā skatāma mākslinieces Agijas Stakas ceļojošā grāmatu ilustrāciju izstāde

Apes bibliotēkā no 8.marta apskatāma mākslinieces Agijas Stakas ceļojošā grāmatu ilustrāciju izstāde.

Izstādē apskatāmi gan mākslinieces skaisto zīmējumu oriģināli, gan to publikācijas grāmatās. Daži no zīmējumiem izveidoti tik lieli, ka skatāmi cilvēka augumā. Interesanti būs gan lieliem, gan maziem, jo ir iespēja ”piemērīt” sivēntiņu seju un nofotografēties! Bērnudārza bērni tiek aicināti uz literārajām stundām, kur apskatīsim un lasīsim Agijas Stakas grāmatas, un centīsimies saprast, no kuras grāmatas ilustrācijas ”izkāpušas”, informē Apes bibliotēkas vecākā bibliotekāre Ligita Leite.

Agija Staka ir absolvējusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu, Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina grafikas nodaļu un Vizuālās komunikācijas nodaļu, ieguvusi maģistra grādu mākslā. Viņa ir sadarbojusies ar vairākām izdevniecībām, bet kopš 2006. gada visbiežāk ar apgādu “Zvaigzne ABC”. Grāmatu ilustrēšanu aizsākusi 1991. gadā, kad ar viņas zīmējumiem tapusi “Ābece speciālo skolu 1. klasei” (tautā vēlāk saukta vienkārši par “Lāča ābeci”). Māksliniece radījusi ilustrācijas apmēram 200 grāmatām, un arī pati sarakstījusi pasakas par Āpsēnu Pēci: “Āpsēns Pēcis negrib mazgāties”, “Āpsēns Pēcis un brīnumbrilles”.

Izstāde bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā skatāma no 8. līdz 31. martam. “Aicinām ikvienu interesentu aplūkot izstādi, kā arī novērtēt mākslinieces darbu grāmatās. Tikšanās ar pašu mākslinieci paredzēta Bibliotēku nedēļas ietvaros,” norāda L. Leite.