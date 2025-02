Apeniete Emīlija Ēvele piedalās “Koru karos”

Skanīgās balss īpašniece Emīlija Ēvele no Apes iekļauta muzikālo sacensību šova “Koru kari” Smiltenes Raibā kora sastāvā. Šovs TV3 sāksies 23. februārī, bet jau šobrīd dalībnieki intensīvi gatavojas.

Emīlija teic, ka pieteikšanās “Koru kariem” notika spontāni. “Māsa Signe man atsūtīja ziņu: “Emīlij, piesakies!” Tas šķita interesanti, un, kā mēdz teikt, – galvenais ir piedalīties! Neatkarīgi no rezultāta bija vērts mēģināt. Tā nu mēs ar māsu, ja nemaldos, 14. decembrī devāmies uz Smilteni. Dziesmu izvēlējāmies tikai iepriekšējā vakarā. Konkurence izrādījās daudz lielāka, nekā bijām gaidījušas. Pirms tam likās, ka tur nebūs pārāk daudz cilvēku, bet, kad ieradāmies Smiltenes mūzikas skolā, es satraukti teicu māsai: “Signe, šeit ir pārāk daudz cilvēku! Ejam prom, mēs taču netiksim!” Taču sapratu – nav jau tik grūti vienkārši aiziet un nodziedāt vienu dziesmu. Par brīnumu, es nejutu lielu satraukumu, jo biju noskaņojusies tam kā pārbaudījumam, – gribēju tikai pārbaudīt sevi un savus spēkus. Pēc atlases pat īsti nesapratu, ko es tur esmu sarunājusi! Tik droša savā dzīvē pret Latvijā pazīstamiem cilvēkiem vēl nekad nebiju bijusi,” atceras Emīlija.

Vairāku konkursu dalībniece

Iepriekšējie “Koru kari” notika 2008. gadā, kad Emīlijai bija tikai trīs gadi, tāpēc neko no tiem neatceras un nezina, ko sagaidīt. “Protams, satraukums ir liels, jo šo visu redzēs ne tikai Latvija, bet arī pasaule. Zinu, ka uztraukums darīs savu, – balss varētu nodrebēt, jo priekšā būs milzīgi ekrāni un cilvēki, kuri vērtēs katru mūsu sniegumu. Taču es ceru piedzīvot daudz pozitīvu emociju un būt ieskauta jauku, atbalstošu cilvēku lokā. Jau pēc pirmā kopmēģinājuma jūtos labi starp šiem cilvēkiem, un tas dod pārliecību, ka šis būs skaists piedzīvojums,” saka Emīlija. Filmēšanās televīzijā viņai gan nav sveša. Apeniete vairākas reizes piedalījusies LTV1 raidījumos, piemēram, “Gudrs, vēl gudrāks” un “Pukša dziedāšanas svētkos”, Re TV “Dziesmu karuselī”.

“Esmu absolvējusi Alūksnes mūzikas skolu, apgūstot klavieru spēli pie skolotājas Lāsmas Cunskas. Tieši pateicoties viņai, mana mīlestība pret mūziku kļuva vēl lielāka. Kopā esam piedalījušās dažādos konkursos, tostarp “Talants Latvijai”, kur izcīnījām godpilno 3. vietu. Īpašu pateicību vēlos veltīt arī savai “mūzikas mammai” Sandrai Oto. Ar viņu kopā jau no bērnības esmu piedalījusies konkursos “Cālis”, “Putna bērni”, “Pukša dziedāšanas svētki” un kļuvusi par “Apes novada Cāli”. Jau vairāk nekā piecus gadus dziedu “Trio no Apes” kopā ar savām labākajām draudzenēm Anci un Esteri. Mēs kopīgi uzvarējām “Dziesmu karuselī”, vairākas reizes piedalījāmies konkursā “Balsis”, kur ieguvām augstāko pakāpi, un startējām arī Noras Bumbieres konkursā,” stāsta Emīlija. Viena no nozīmīgākajām individuālajām uzvarām ir 1. vieta konkursā “Europe Stage”, kā arī nesenākais sasniegums – Grand Prix balva konkursā “Vēl nav par vēlu”, kur dziesmu apguva pašmācības ceļā.

Māca jaunās zvaigznes

Emīlija jau otro gadu mācās Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas vokālajā nodaļā. Paralēli skolai viņa strādā par dziedāšanas skolotāju un turpina attīstīt savas vokālās prasmes “La Vocal” studijā. “Tāpat arī sanāk bieži braukt uz Api un pamuzicēt savā trio, esmu diezgan aktīvs cilvēks, ar aizpildītu katru dienu, bet es zinu to, ka prieks par paveikto jau ir neviltots,” saka jauniete. Pagājušajā gadā viņa sāka savas gaitas kā mūzikas skolotāja. “Mana pirmā audzēkne bija Melānija Celenberga. Kopā piedalījāmies konkursos Smiltenē un Gaujienā, kur mūsu ieguldītais darbs, vai varbūt pat zvaigznes, kas sakrita, atnesa mums divas pirmās vietas,” saka Emīlija.

Jauniete ir gatava “Koru kariem” un daudzajiem mēģinājumiem. “Jārēķinās ar aizņemtām nedēļas nogalēm, jo šobrīd mūsu mēģinājumi notiek Cēsīs un Valmierā. Tas nozīmē daudz braukāšanas, īpaši, ja ceturtdienas vakarā ir mēģinājums Cēsīs, bet jau nākamajā rītā jābūt skolā Rīgā. Tomēr es neesmu vienīgā, kura mēro šo ceļu, – mūsu korī ir pieci tādi “braukātāji” no Rīgas, un ir jauki, ka varam šo pieredzi dalīt un doties uz mēģinājumiem kopā,” stāsta Emīlija un noslēpumaini teic, ka daudz par šovu atklāt nevar, tāpēc aicina skatīties šovu un atbalstīt Smiltenes kori. Kora vadītājs – Jānis Krūmiņš no populārās grupas “Apvedceļš”.