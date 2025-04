Andrejs Osokins velta koncertu latviešu klaviermūzikas dižgariem

Apes Kultūras centrā 19. aprīlī pulksten 18.00 norisināsies īpašs koncerts, kuru sniegs pasaulē atzītais pianists Andrejs Osokins. Koncerts “No Vaska līdz Vītolam. Latviešu klaviermūzikas dižgari” ir veltījums Latvijas izcilākajiem klaviermūzikas komponistiem, piedāvājot izcilus skaņdarbus no mūzikas vēstures un mūsdienām.

Šī koncertprogramma ir īpaša dāvana Latvijas valsts simtgadei un pirmo reizi skanēs Apē, aizsākot jaunu pasākumu formātu, aicinot ciemos Latvijā mīlētus māksliniekus un piedāvājot klausītājiem unikālu muzikālu pieredzi.

Programmā “No Vaska līdz Vītolam. Latviešu klaviermūzikas dižgari” iekļauti Pētera Vaska, Volfganga un Emīla Dārziņu, Lūcijas Garūtas, Artura Maskata, Valentīna Utkina, Imanta Zemzara, Jāņa Mediņa, Jāzepa Vītola un citu komponistu skaņdarbi. Izskanēs arī speciāli šai programmai komponēts Raimonda Tigula jaundarbs “Vienas fotogrāfijas stāsts”. Koncertprogramma pirmo reizi izskanēja 2024. gada 22. septembrī Ventspils koncertzālē “Latvija”.

Programmā “No Vaska līdz Vītolam. Latviešu klaviermūzikas dižgari” Andrejs Osokins iekļāvis gan izcilu klasiķu un latviešu profesionālās mūzikas pamatlicēju skaņdarbus, gan mūsdienu skaņražu kompozīcijas, kas atspoguļo laiku, kurā dzīvojam, un runā par mūsu vietu šajā pasaulē.

Pianists atklāj, ka katrs koncertprogrammā iekļautais komponists ir kā pērle latviešu klasiskās mūzikas kaleidoskopā. “Strādājot ar šo mūziku, es iespaidojos no to autoru garīguma – no tā gara un rakstura īpašībām, kas katram piemīt, jo izcilu mūziku vienmēr caurstrāvo spēcīga personība ar savu unikālo pasaules uztveri. Viņu darbi parāda ne tikai mūzikas iedvesmojošo, bet arī dziedinošo spēku. Caur to lappusēm runā ne tikai katra individualitāte un personība, bet tajos var ieraudzīt tautas vēstures līkločus, priekus un sāpes, kā arī Latvijas dabas skaistumu un varenību. Tas ir spēks, kas piepilda mūs ar enerģiju un caurstrāvo mūsu kultūru, radot ciešāku saikni ar zemi, kurā dzīvojam,” saka pianists.

“Šogad vēlējāmies Apes Kultūras centrā uzsākt jaunu tradīciju, piedāvājot atšķirīgus pasākumu formātus un ciemos aicinot Latvijā pazīstamus, mīlētus māksliniekus. Protams, sākotnēji bija neliela nedrošība – liels mākslinieks, maza vieta, bet, kā saka, kas neriskē, tas nedzer šampanieti. Izrādījās, ka mākslinieks ir ļoti vienkāršs cilvēks, un viņš labprāt uzstājas ne tikai Rīgā, bet arī ārpus tās, priecējot Latvijas iedzīvotājus. Bija ļoti iedrošinoša un patīkama saruna ar mākslinieka menedžeri. Mums ir viss, kas nepieciešams, – izcils mūzikas instruments, gaišas telpas, un mēs ceram, ka iedzīvotāji novērtēs šo skanīgo koncertu,” saka Apes Kultūras centra vadītāja Ilva Sāre un ir priecīga, ka pirmo koncertu sniegs tieši Andrejs Osokins. Vēl jo vairāk tādēļ, ka Jāzeps Vītols ir viens no novada dižgariem, un viņa mūzikai ir jāizskan arī Apē. Ja skatītāji vēlas iepriecināt mākslinieku ar ziediem, organizatori lūdz izvēlēties tos, kuriem nav asumu.

Biļetes iepriekšpārdošanā Apes Kultūras centrā un vietnē bilesuparadize.lv. Biļešu cena – 15 eiro un 20 eiro.

KONKURSS

Atbildi pareizi un, iespējams, iegūsi ielūgumus uz pianista Andreja Osokina koncertu “No Vaska līdz Vītolam” 19. aprīlī pulksten 18.00 Apes Kultūras centrā.

Kā sauc labdarības akciju, kuru, sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību Latvijā, Andrejs Osokins uzsāka 2022. gada 10. oktobrī?

Atbildes sūti uz e-pastu: info@aluksniesiem.lv ar norādi “Osokins” vai nogādā laikraksta redakcijā Brūža ielā 1, Alūksnē, līdz 14. aprīlim.