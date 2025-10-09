Alūksnes Mākslas skola svin jubileju

Alūksnes Mākslas skola – vieta, kur māksla satiekas ar dzīvi. No Ojāra un Anitas Vēliņu idejas līdz šodienas radošajai videi – tas ir stāsts par 35 gadiem, kuros māksla kļuvusi par daļu no Alūksnes kultūras dvēseles. Tā ir pieredze, kas veidojusies caur pārmaiņām, izaicinājumiem un mīlestību pret radošo darbu, un lepnums par audzēkņiem, kuri mākslu nes pasaulē.
Alūksnes Mākslas skolas stāsts aizsākās ar sapni un ticību tam, ka arī mazpilsētā iespējams radīt vietu, kur aug mākslinieki. No pāris nelielām telpām Jaunajā pilī līdz mūsdienīgai skolai ar bagātām tradīcijām – tas ir stāsts par cilvēkiem, kuri ar neatlaidību, sirdsdegsmi un ticību mākslas spēkam veidojuši vidi, kur dzimst talanti un piepildās bērnu sapņi.
Par skolas dzimšanas dienu uzskata 15. oktobri, kad skolā ieradās un tika sveikti pirmie audzēkņi. Šogad, skolas 35 gadu jubilejā, Alūksnes Mākslas skolas zālē pulksten 15.00 aicināti visi esošie un bijušie skolas audzēkņi un pedagogi, lai būtu klāt izstādes “Mūsu elpa Latvijas un pasaules kultūras telpā 30+5” atklāšanā. Savukārt pulksten 16.30 Alūksnes Kultūras centrā – audzēkņu un absolventu izstādes atklāšana.
Kā pagājuši šie 35 gadi, lasiet 10. oktobra laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”.
Komentāri