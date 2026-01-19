Alūksnes bibliotēkā – tikšanās ar rakstnieci Kristīni Ilziņu

21. janvārī plkst. 17.00 Alūksnes novada bibliotēkā aicinām tikties ar rakstnieci un publicisti Kristīni Ilziņu. Tikšanos atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds Alūksnes novada bibliotēkas realizētā projekta “LALIGABAs (Latvijas Literatūras gada balva) autori Alūksnē” ietvaros.
Kristīne Ilziņa literatūrā debitēja ar dzejoļu krājumu “Jukusi saulespuķe”, par ko saņēma Klāva Elsberga prēmiju. Vēlāk tapa arī vairākas grāmatas bērniem.
Par stāstu krājumu “Es neliecināšu pret jums” K.Ilziņa nominēta Latvijas Literatūras gada balvai (2023), saņēmusi Egona Līva piemiņas balvas “Krasta ļaudis” speciālbalvu un nominēta Baltijas Asamblejas balvai. Krājumā savākti un apkopoti stāsti par cilvēkiem, kas piedalās lielos notikumos, paši būdami mazi. “Bez patosa un liekas poētikas autore paver durvis uz dzīvi, kādu mēs dzīvojām Atmodas priekšvakarā. Parasti cilvēki neparastā laikā.” Jana Egle, rakstniece.
2025. gadā iznākusi Kristīnes Ilziņas jaunā grāmata “Soļu skaitīšana”. Autore to nodēvējusi par “mikroromānu”, norādot uz tā nelielo apjomu (nepilnas 150 lappuses). Soļu skaitīšana – soļi, kas jāsper, lai tuvinātos ar otru cilvēku – atrastu ceļu uz viņa sirdi.
Pirms tikšanās ar rakstnieci – 21. janvārī plkst. 16:30 tiekas Alūksnes novada bibliotēkas lasītāju klubiņš “Iedvesmas avots”, kurš šī gada janvārī atzīmē 1 gada jubileju.
Komentāri