Abonē! E-avīze
Trešdiena, 19. novembris
Elizabete, Liza, Līze, Betija
weather-icon
+0° C, vējš 2.36 m/s, D vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Alūksnes bibliotēkā – tikšanās ar ceļotājiem un grāmatu autoriem Alīnu un Jēkabu Andrušaitiem

13:05 19.11.2025

Agita Bērziņa

170


21. novembrī plkst. 12.00 Alūksnes novada bibliotēkā norisināsies tikšanās ar aizrautīgajiem ceļotājiem un grāmatu autoriem Alīnu un Jēkabu Andrušaitiem, kuri dalīsies savā pieredzē, atklājot pasaules daudzveidību un iedvesmojot klausītājus doties pretī saviem ceļojumu sapņiem.

Pasākumu organizē centrs Europe Direct Gulbenē un Alūksnes novada bibliotēka.

Alīna kopā ar vīru Jēkabu ir latviešu ceļotāji, kas no darba brīvajā laikā apceļojuši 60 valstis. Abu ceļojumu stāstu vēsture aizsākās ar uzvaru “National Geographic” ceļojumu stāstu konkursā, 2014. gadā radīts ceļojumu blogs Sapņu Medniece, kurā pie rakstīšanas parasti darbojas Alīna, savukārt fotogrāfiju un video autors ir Jēkabs.

Alīna un Jēkabs Andrušaiti izdevuši divas savu ceļojumu aprakstu grāmatas. Grāmatā “Sapņu mednieku ceļojums: pirmie soļi pasaulē” izlasāmi pāra piedzīvojumi vairāk nekā 20 valstīs – no Kirasao salām Karību jūrā līdz Palau salām Klusajā okeānā, ko papildina krāšņas fotogrāfijas. Jaunajā grāmatā “Sapņu mednieku ceļojums: sasniedzot jaunas virsotnes” lasāma ceļojumu pieredze vairāk nekā 19 valstīs – no arktiskās Svalbāras Norvēģijā līdz kontrastainajam Perito Moreno ledājam Argentīnā; no grandiozā Igvasu ūdenskrituma Brazīlijā līdz futūristiskajiem superkokiem Singapūrā; gan tālās zemēs, gan savdabīgās vietās Latvijā un kaimiņvalstīs. “Tāpat kā mūsu pirmajā grāmatā, arī šajā esmu pilnībā atklāta pret lasītāju, daloties gan ar spožajiem mirkļiem, gan arī pārbaudījumiem pilno ceļu uz sasniegumu virsotnēm,” stāsta grāmatas teksta autore Alīna Andrušaite.

Alīna Andrušaite, kopā ar Zani Eniņu, izdevusi arī praktisku rokasgrāmatu ceļotājiem “Atklāj pasauli. Kā sākt ceļot patstāvīgi”. Grāmatas nodaļas ir veltītas dažādām tēmām – ceļojumu plānošanai, somu izvēlei un pakošanai, transportam, nakšņošanai, ēdieniem un dzērieniem, aktivitātēm, tāpat arī drošībai, apdrošināšanai, mobilajiem sakariem un citiem ceļošanas aspektiem. Teorētisko informāciju papildina daudzi pieredzes stāsti no Alīnas un Zanes ceļojumiem.

Tikšanās Alūksnes bibliotēkā būs iespēja ne tikai iepazīt Andrušaišu ceļojumu aizkulises, bet arī smelties iedvesmu saviem nākotnes piedzīvojumiem.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Uztraucas par paaugstināto īres maksu mājvietai

08:00 13.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“X Faktors” finālā – novadnieks Niklāss (1)

08:36 14.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Pie kā ripo “Sudraba zīles” jeb Valsts svētkos godina rosīgos novadniekus

08:00 18.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Pārdomas par autoostas labiekārtošanas plāniem

10:35 13.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Pasniegtas Alūksnes novada Jauniešu Gada balvas

15:03 16.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Kad balsis savijas kā pērļu virtene: “Pierla” svin 25+1

08:00 16.11.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Cik gatavs esi ziemai?
Rezultāti

Pasākumi

Ceturtdiena
20
Novembris
Sākums: 10:00

“Renesans” ikmēneša tikšanās
Ceturtdiena
20
Novembris
Sākums: 18:00

Leļļu izrāde bērniem “Trīs sivēntiņi”
Piektdiena
21
Novembris
Sākums: 12:00

Tikšanās ar ceļotājiem Alīnu un Jēkabu Andrušaitiem
Piektdiena
21
Novembris
Sākums: 18:00

Spēlfilma “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”
Sestdiena
22
Novembris
Sākums: 18:00

Filma “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Elita komentē:

Pagājušas 13 dienas, kopš pazudusi Diāna Bušmane: policija aicina atsaukties autovadītājus

Kā sokas meklēšanā? Ir jaunumi?

15:14 18.11.2025

Kaspars komentē:

“X Faktors” finālā – novadnieks Niklāss

Lai veicas tikpat labi kā "Koru Karos"! Tava Liepna par Tevi!

14:46 14.11.2025

Elita komentē:

Pagājušas 13 dienas, kopš pazudusi Diāna Bušmane: policija aicina atsaukties autovadītājus

Tā kā Diāna nav atradusies un pagājušas ir divas nedēļas, iesaistiet lūdzu armiju meklēšanā.

20:01 13.11.2025