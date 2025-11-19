Alūksnes bibliotēkā – tikšanās ar ceļotājiem un grāmatu autoriem Alīnu un Jēkabu Andrušaitiem

21. novembrī plkst. 12.00 Alūksnes novada bibliotēkā norisināsies tikšanās ar aizrautīgajiem ceļotājiem un grāmatu autoriem Alīnu un Jēkabu Andrušaitiem, kuri dalīsies savā pieredzē, atklājot pasaules daudzveidību un iedvesmojot klausītājus doties pretī saviem ceļojumu sapņiem.
Pasākumu organizē centrs Europe Direct Gulbenē un Alūksnes novada bibliotēka.
Alīna kopā ar vīru Jēkabu ir latviešu ceļotāji, kas no darba brīvajā laikā apceļojuši 60 valstis. Abu ceļojumu stāstu vēsture aizsākās ar uzvaru “National Geographic” ceļojumu stāstu konkursā, 2014. gadā radīts ceļojumu blogs Sapņu Medniece, kurā pie rakstīšanas parasti darbojas Alīna, savukārt fotogrāfiju un video autors ir Jēkabs.
Alīna un Jēkabs Andrušaiti izdevuši divas savu ceļojumu aprakstu grāmatas. Grāmatā “Sapņu mednieku ceļojums: pirmie soļi pasaulē” izlasāmi pāra piedzīvojumi vairāk nekā 20 valstīs – no Kirasao salām Karību jūrā līdz Palau salām Klusajā okeānā, ko papildina krāšņas fotogrāfijas. Jaunajā grāmatā “Sapņu mednieku ceļojums: sasniedzot jaunas virsotnes” lasāma ceļojumu pieredze vairāk nekā 19 valstīs – no arktiskās Svalbāras Norvēģijā līdz kontrastainajam Perito Moreno ledājam Argentīnā; no grandiozā Igvasu ūdenskrituma Brazīlijā līdz futūristiskajiem superkokiem Singapūrā; gan tālās zemēs, gan savdabīgās vietās Latvijā un kaimiņvalstīs. “Tāpat kā mūsu pirmajā grāmatā, arī šajā esmu pilnībā atklāta pret lasītāju, daloties gan ar spožajiem mirkļiem, gan arī pārbaudījumiem pilno ceļu uz sasniegumu virsotnēm,” stāsta grāmatas teksta autore Alīna Andrušaite.
Alīna Andrušaite, kopā ar Zani Eniņu, izdevusi arī praktisku rokasgrāmatu ceļotājiem “Atklāj pasauli. Kā sākt ceļot patstāvīgi”. Grāmatas nodaļas ir veltītas dažādām tēmām – ceļojumu plānošanai, somu izvēlei un pakošanai, transportam, nakšņošanai, ēdieniem un dzērieniem, aktivitātēm, tāpat arī drošībai, apdrošināšanai, mobilajiem sakariem un citiem ceļošanas aspektiem. Teorētisko informāciju papildina daudzi pieredzes stāsti no Alīnas un Zanes ceļojumiem.
Tikšanās Alūksnes bibliotēkā būs iespēja ne tikai iepazīt Andrušaišu ceļojumu aizkulises, bet arī smelties iedvesmu saviem nākotnes piedzīvojumiem.
