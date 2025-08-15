Alūksnē – izbraukuma teātra izrāžu skate

28.augustā Alūksnē norisināsies izbraukuma teātra izrāžu skates izglītības un kultūras nozares pārstāvjiem.Skolotājiem un kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” koordinatoriem, kā arī kultūras nozares profesionāļiem būs iespēja iepazīt mobilo teātru izrāžu klāstu, ko skolēniem piedāvā nevalstiskie, valsts un pašvaldības teātri. Skatēs piedalīsies – teātra trupa “Kvadrifrons”, dejas organizācija “Tuvumi”, “Zīmējumu teātris”, “Istabas teātris”, “Cēsu Mazais teātris”, kultūras attīstības biedrība “Tapala lapa”, nodibinājums “Zvaigžņu AkA”, kā arī VSIA “Latvijas Leļļu teātris” un PSIA“Liepājas Leļļu teātris”.
“Ir vismaz divi iemesli, kāpēc no programmas “Latvijas skolas soma” puses ar lielu pārliecību iesakām skolotājiem apmeklēt ASSITEJ Latvija rīkotās Teātra dienas. Vispirms, būdami profesionāli ļoti atbildīgi, pedagogi drošāk jūtas, piedāvājot skolēniem sev zināmus un pārbaudītus mācīšanās resursus. Tas attiecas arī uz kultūras norišu izvēli – pašu redzētu izrādi drošāk rādīt skolēniem un, protams, to ir vieglāk integrēt mācību satura apguvē, piemeklējot darba formas un uzdevumus. Teātra dienas sniedz iespēju īsā laikā vienuviet iepazīties ar vairākām izrādēm, atrast sev noderīgo un kolēģiem ieteicamo. Turklāt, skolotāji nereti saka, ka programmas “Latvijas skolas soma” piedāvājumā iekļauts tik plašs norišu klāsts, ka sarežģīti izvēlēties saviem skolēniem atbilstošāko. Teātra dienas ne vien izceļ daudzveidīgus skatuves mākslas notikumus, bet arī ļauj klātienē sastapt māksliniekus, un tā ir ļoti vērtīga tikšanās,” saka programmas “Latvijas skolas soma” vadītāja Aija Tūna.
Skolotājiem, izglītības un kultūras nozares darbiniekiem Teātra dienas norises ir par velti. Lai apmeklētu, jāaizpilda pieteikuma anketa.
Alūksnē: https://forms.gle/kYpvMZ7NzmABBf6X6
Skates organizē ASSITEJ Latvija sadarbībā ar Latvijas Nacionālā kultūras centra kultūrizglītības programmu “Latvijas skolas soma”, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldi, Alūksnes pašvaldības Izglītības pārvaldi un Kuldīgas pašvaldības Izglītības pārvaldi un Kuldīgas Kultūras centru. Skates finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un Britu Padome Latvijā.
Izbraukuma teātra izrāžu skates norit jau trešo gadu. 2022. gadā skate notika Rīgā, 2024. gadā Liepājā un Rēzeknē.
Reklāma