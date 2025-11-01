Abonē! E-avīze
“Aizsapņošanās” - Alūksnes novada muzejā atklāta jauna ekspozīcija

10:40 01.11.2025

Sandra Apine

150

Alūksnes novada muzejā atklāta jauna sajūtu un izziņas ekspozīcija “Aizsapņošanās”, kurā mājvietu radīs novadnieka Aleksandra Pelēča atstātais literārais mantojums no 2023. gadā slēgtās Malienas pamatskolas “Aļa istabas”. Tā nekur nav pazudusi, tikai gaidījusi savu atdzimšanu jaunā vietā.

Ekspozīcija veltīta novadnieka, dzejnieka un rakstnieka Aleksandra Pelēča 105. gadadienai, kā arī viņa darbos aprakstītajai Alūksnes pilsētai tās 105. gadadienā.

Tā vēsta par Aleksandra Pelēča personību, radošo mantojumu un ciešo saikni ar dzimto vietu, izceļot viņa nozīmīgo devumu Latvijas literatūrā un kultūrvēsturē.

Izstāde ir neparasta – te var ieklausīties rakstnieka balsī, piesēst uz palodzes un lasīt viņa darbus un iesaistīties radošās aktivitātēs.

Izstādes atklāšanā viesi uzzināja, ka ekspozīcija ne tikai turpinās literāta nozīmīgā devuma popularizēšanu, bet kļūs par muzeja kultūras platformu izglītojošām nodarbībām un tematiskiem pasākumiem.

Pasākumā bija klāt lielākā daļa no izstādes veidotāju komandas, pateicoties kurai šī ekspozīcija ir tapusi, cilvēki, kuriem svarīga novadnieka daiļrade un tās saulītē celšana, kā arī interesenti, kuri viņu un radītos darbus vēl tikai iepazīs.

Izstādes atklāšanā viesojās arī Aleksandra Pelēča dēls Mārtiņš Pelēcis, kurš pastāstīja īpašus stāstus par novadnieka dzīvesgājumu un atzina, ka ekspozīcija viņu uzrunā un silda sirdi. Alūksnē viņš viesojies pirms desmit gadiem un novērtēja tās attīstību un īpaši – Alūksnes novada muzeja darbību.

Klātesošie – paši muzeja darbinieki, mākslinieki, kultūras cilvēki, pašvaldības pārstāvji atzina – izstādei ir īpaša aura un enerģētika, tādēļ ieteikums to apmeklēt individuāli vai mazās kompānijās, lai var izbaudīt sarūpēto aizsapņošanās iespēju.

Savukārt Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers aicināja ieklausīties Aleksandra Pelēča vārdos – “kaut simt vētru pāri iet, paliksim ar savu zemi saulesmūžu vienuviet” un pateicās katram, kurš ieguldījis darbu nozīmīgās ekspozīcijas tapšanā, lepojoties, ka tie visi ir novada cilvēki. Ekspozīcija veidota ar vietējo mākslinieku, meistaru, uzņēmēju iesaisti, un tā ir pievienotā šīs izstādes vērtība.

Tas, ka ekspozīcijā ir ko redzēt un pats galvenais – ir, ko darīt visām paaudzēm un interesentiem, katram savā veidā izzinot novadnieka daiļradi, pierādījās uzreiz pēc atklāšanas – katrs devās uz savu ekspozīcijas stūrīti un aizrāvās tās iepazīšanā, proti, aizsapņojās!

Muzeja darbinieki un dizainere Nadīna Ladusa, kura izstrādāja ekspozīcijas dizaina projektu, atzina, ka viss izdevies kā plānots un šī diena ir svētku diena.

Vairāk par šo notikumu būs lasāms laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”.

