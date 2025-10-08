Abonē! E-avīze
Trešdiena, 8. oktobris
Aina, Anete
weather-icon
+16° C, vējš 0.89 m/s, R-ZR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Aizraujošas rudens brīvdienas Alūksnes muzejā!

08:49 08.10.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

97

Rudens brīvdienās Alūksnes novada muzejs aicina skolēnus pavadīt laiku izzinoši un radoši, piedaloties trīs dažādās izglītojošās nodarbībās. No 21. līdz 23. oktobrim trīs dienu garumā dalībniekiem būs iespēja iepazīt senus priekšmetus, izzināt senus amatus, klausīties vēsturiskos stāstos un pašiem aktīvi līdzdarboties.

21. oktobrī plkst. 11.00

“Dekoratīvi vāki, dažādu burtu rindas, rotātas lappušu maliņas – ko stāsta senās grāmatas”
Nodarbībā dalībnieki iepazīs seno grāmatu pasauli – to dažādību, nozīmi un tapšanas procesu. Būs iespēja uzzināt par veco druku, rotājumiem un grāmatu izgatavošanas noslēpumiem, kas atklāj pagātnes kultūras bagātību.

22. oktobrī plkst. 11.00

“Galdnieks, koks, krēsls – no materiāla līdz nozīmei”
Pētot dažādus muzeja krēslus, skolēni iepazīs to konstrukcijas, materiālus un funkcionalitāti. Nodarbībā būs iespēja tuvāk iepazīt galdnieka amata instrumentus un saprast, cik nozīmīgs un radošs ir šis amats.

23. oktobrī plkst. 11.00

“Karavīra pēdās”
Nodarbība veltīta Alūksnes militārajai vēsturei – dalībnieki aplūkos autentiskus priekšmetus un formas tērpus, kā arī piedalīsies praktiskos uzdevumos, kas ļaus iejusties karavīra ikdienā.

Muzejs aicina skolēnus izmantot rudens brīvdienas, lai dotu brīdi atpūtai, atklājot jaunas zināšanas un piedzīvojumus muzeja pasaulē.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnes Lielo kapu vārtiem - 100 (10)

15:56 03.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē godina izcilos pedagogus (1)

10:29 03.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Vēlas konkrētību slimnīcas turpmākajā darbā (7)

08:00 06.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Svecīšu vakara apmeklētājus pārsteidz multimediālais stāsts (13)

10:49 05.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Zemessargi saziedo kārtējam spēkratam (4)

08:00 02.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Godinot Alūksni – par pagātni, cilvēkiem un drosmi  (1)

16:07 04.10.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Kāds ir Jūsu viedoklis par valdības lēmumu iekļaut Alūksnes novadu Latgales Speciālajā ekonomiskajā zonā?
Rezultāti

Pasākumi

Ceturtdiena
9
Oktobris
Sākums: 10:00

Muzikāla izrāde bērniem "Sēņu karaliene"
Ceturtdiena
9
Oktobris
Sākums: 10:00

“Vēstures līkločus staigājot”
Ceturtdiena
9
Oktobris
Sākums: 11:00

Senioru tikšanās “Rudens sarunas: atskatoties un raugoties tālāk”
Ceturtdiena
9
Oktobris
Sākums: 18:00

Alsviķu pagasta iedzīvotāju FORUMS
Piektdiena
10
Oktobris
Sākums: 17:00

Pasākums "Par Apes pagātnes notikumiem"
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Experts komentē:

Izsludināts konkurss uz Alūksnes slimnīcas vadītāja vietu

VEF šodien basketbols. Ko Blūms, kādas taktikas. Neticu Blūmam, pa dzīvi amatieris. VEF šodien zaudēs.

21:09 07.10.2025

Adleram komentē:

Svecīšu vakara apmeklētājus pārsteidz multimediālais stāsts

Slimnīca, ja nevar 7 miljonus ieguldam kapos. Kapi ir turpinājums slimnīcai.

21:03 07.10.2025

DaigulieteBlūma komentē:

Izsludināts konkurss uz Alūksnes slimnīcas vadītāja vietu

Tikai Mednis vai Koemecs saprot slimnīcu. Viņi speciālisti ar pieredzi ar ir.

20:48 07.10.2025

Da komentē:

Izsludināts konkurss uz Alūksnes slimnīcas vadītāja vietu

Mednim vai Koemecam jāvada slimnīca. Ir neatsverama pieredze. Gudrāku cilvēku Alūksnē speciālistiu nav.

20:42 07.10.2025

Dzīvesgudrais komentē:

Svecīšu vakara apmeklētājus pārsteidz multimediālais stāsts

No slimnīcas vienmēr daudzi nonāk kapos. Vajag kapus.

20:39 07.10.2025