Aizraujošas rudens brīvdienas Alūksnes muzejā!

Rudens brīvdienās Alūksnes novada muzejs aicina skolēnus pavadīt laiku izzinoši un radoši, piedaloties trīs dažādās izglītojošās nodarbībās. No 21. līdz 23. oktobrim trīs dienu garumā dalībniekiem būs iespēja iepazīt senus priekšmetus, izzināt senus amatus, klausīties vēsturiskos stāstos un pašiem aktīvi līdzdarboties.
21. oktobrī plkst. 11.00
“Dekoratīvi vāki, dažādu burtu rindas, rotātas lappušu maliņas – ko stāsta senās grāmatas”
Nodarbībā dalībnieki iepazīs seno grāmatu pasauli – to dažādību, nozīmi un tapšanas procesu. Būs iespēja uzzināt par veco druku, rotājumiem un grāmatu izgatavošanas noslēpumiem, kas atklāj pagātnes kultūras bagātību.
22. oktobrī plkst. 11.00
“Galdnieks, koks, krēsls – no materiāla līdz nozīmei”
Pētot dažādus muzeja krēslus, skolēni iepazīs to konstrukcijas, materiālus un funkcionalitāti. Nodarbībā būs iespēja tuvāk iepazīt galdnieka amata instrumentus un saprast, cik nozīmīgs un radošs ir šis amats.
23. oktobrī plkst. 11.00
“Karavīra pēdās”
Nodarbība veltīta Alūksnes militārajai vēsturei – dalībnieki aplūkos autentiskus priekšmetus un formas tērpus, kā arī piedalīsies praktiskos uzdevumos, kas ļaus iejusties karavīra ikdienā.
Muzejs aicina skolēnus izmantot rudens brīvdienas, lai dotu brīdi atpūtai, atklājot jaunas zināšanas un piedzīvojumus muzeja pasaulē.
