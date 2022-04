Aicina uz “Zaķu skrējienu”

Foto: http://abjc.lv

Otrajās Lieldienās, 18. aprīlī, Alūksnē norisināsies tradicionālais “Zaķu skrējiens”. Skrējieniem paredzēti īsi posmi dažāda vecuma grupu zaķiem, bet būs arī “Stipro cilpotāju skrējiens”. Papildus skrējieniem varēs piedalīties dažādās āra darbnīcās un aktivitātēs.

Pasākumu organizē jauniešu grupa “Oluksnieši” sadarbojoties arī ar citām jauniešu grupām, Alūksnes Kultūras centru un Alūksnes bērnu un jaunieši centru. “Esam draudzīgi ģimenēm un atbalstām arī tos, kuri tomēr nevēlas skriet. Tādēļ pasākums dalīsies divās daļās – pastaigu aplī, kur jāveic dažādi uzdevumi un pats skrējiens. Skrējienā distances pielāgotas dažādu vecumu bērniem un jauniešiem. Visus skrējējus gaidīsim pulksten 12.00 pie starta līnijas, bet kā pirmie skries jaunākie bērni. Katrai vecuma grupai sasniedzot finišu, apbalvosim trīs labākos. Kā pēdējie spēkiem mērosies izturības skrējiena dalībnieki, kuriem būs jāskrien no stadiona līdz Līkajam bērzam un atpakļ. Tieši cikos skrējiens notiks, šobrīd prognozēt nevar, tas notiks uzreiz pēc visu vecuma sprinta distancēm. Jāpiebilst, ka izturības skrējiena dalībnieku rezultātus apkopos un arī labākos paziņos vēlāk,” stāsta Nikolajs Rakovs. Dalībai izturības skrējienā nav noteikts vecuma ierobežojums.

Reģistrācija skrējieniem sāksies pulksten 11.00 un noslēgsies 12.00. Organizatori aicina ievērot noteikto laiku, jo pēc pulksten 12.00 pieteikties tiešām vairs nevarēs. Pastaigu aplī var doties sākot jau no 11.00. “Zaķa ausīm obligāti nav jābūt, bet ieteicams gan. Ja par tām dalībnieki nebūs parūpējušies pirms tam, būs iespēja darboties Alūksnes Kultūras centra radošajā darbnīcā un izveidot zaķa ausis. Pa Pilssalu cilpos zaķi, kuri piedāvās garšīgas šokolādes olas. Klīst leģenda, ka Pilssalā mitinās vilks, no kura jāuzmanās, tomēr vilks ir jāpamana un jānofotografē. Par to varēs saņemt papildus punktus,” teic N. Rakovs.