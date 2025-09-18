Aicina uz tikšanos ar pianisti Agnesi Egliņu

Šis ir Alūksnes Mūzikas skolas 80. gadadienas gads, kā ietvaros izglītības iestāde aicina uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem, meistarklasi un koncertu ar izcilo pianisti Agnesi Egliņu. Māksliniece piedāvās lekciju “Mūsdienu mūzikas notācija. Ieskats latviešu un ārzemju autoru skaņdarbos.”.
A. Egliņa trīs reizes saņēmusi Lielo mūzikas balvu – “Par izcilu darbu ansamblī” (2010. gadā), “Par izcilu sniegumu gada garumā” (2020. gadā) un “Par izcilu interpretāciju” Valsts kamerorķestra “Sinfonietta Rīga” ansambļa sastāvā (2021. gadā). Pianiste aktīvi koncertē ar Latvijas vadošajiem mūziķiem un starptautiska līmeņa solistiem, regulāri veido koncertprogrammas ar izciliem instrumentālistiem.
Ieskaņojusi vairākus CD. 2018. gadā kopā ar trio “Art-i-Shock” ieguvusi ieraksta Gada balvu “Zelta mikrofons” kategorijā “Gada labākais akadēmiskās mūzikas albums”.
Pianiste savās koncertprogrammās bieži iekļauj laikmetīgo mūziku, pirmatskaņojusi ap 60 jaundarbu. “Komponisti aizvien meklē jaunus veidus, kā pierakstīt savas muzikālās idejas, tādējādi bagātinot daudzveidīgos mūzikas pieraksta veidus. Gan 20. gadsimtā, gan mūsdienās netrūkst spilgtu eksperimentu ar jauniem notācijas paņēmieniem. Ar daļu no tiem piedāvāju iepazīties savā lekcijā,” stāsta A. Egliņa, cerot, ka audzēkņiem un pedagogiem tā kalpos par iedrošinājumu iepazīt citādu mūzikas pierakstu, kā arī atklāt, kādus slēptus skaņas resursus iespējams izvilināt no sava instrumenta.
Pasākums notiks 23. septembrī Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē no pulksten 10.00 – 15.00.
