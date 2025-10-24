Sestdien - Leģendu nakti Alūksnes Jaunajā pilī

25. oktobrī plkst. 19.00 Alūksnes muzejs aicina uz īpašu vakaru – “Dzīres pilī”, kur savīsies stāsti un mūzika senlaiku noskaņās.
Leģendu nakts ir īpašs notikums, kad Latvijas pilis un muižas ver durvis senatnes un mūsdienu stāstiem, kas mājo mūros, parkos un cilvēku atmiņās. Šogad šis vakars veltīts tēmai DZĪRES – stāstiem un notikumiem par svētku tradīcijām dažādos laikos un kopā būšanas prieku.
Alūksnes Jaunajā pilī baroni fon Fītinghofi viesus pārsteidza ar izsmalcinātu interjeru, krāšņām zālēm un mūzikas skaņām. Šajā vakarā, Leģendu naktī, būs iespēja izjust šo gaisotni. Pasākuma gaitā varēs iepazīt pils interjeru un gleznojumus, klausīties aizraujošus stāstus, bet vakara muzikālo noskaņu radīs Alūksnes Mūzikas skolas skolotāja Inita Lemba, atskaņojot klasiskās mūzikas skaņdarbus uz restaurētā Leipcigas firmas “J.Blüthner” flīģeļa. Vēsturiskā instrumenta skanējums kopā ar pils atmosfēru ļaus iejusties aizgājušā laikmeta burvībā.
Lai vakars būtu vēl īpašāks, muzejs aicina viesus līdzi paņemt savu greznāko vīna glāzi un smalkāko tasīti ar karotīti – svinīgā gaisotnē baudīsim svētku kūku un vīnu.
Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ aicinām pieteikties līdz 22. oktobrim, zvanot pa tālruni: 25665538
Dalības maksa – 12,00 EUR.
