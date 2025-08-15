Aicina uz Dzintras Gekas jaunāko dokumentālo filmu

23.augustā pulksten 14.00 Alūksnes novada muzejs aicina noskatīties režisores Dzintras Gekas jaunāko dokumentālo filmu “Dzimuši Sibīrijā. Mārtiņš Vilsons” – emocionālu stāstu par izsūtīto bērnu un viņu pēcteču likteņiem.
Pēc filmas seansa skatītāji turpat muzejā aicināti uz tikšanos un sarunu ar filmas galveno varoni – aktieri Mārtiņu Vilsonu, kurš dalīsies savās atmiņās un pārdomās par Sibīrijas pieredzi un tās atspoguļojumu filmā. Ieeja uz pasākumu ir bez maksas.
1989.gada 23. augustā Baltijas valstu iedzīvotāji izveidoja vairāk nekā 600 km garu dzīvo ķēdi Tallina – Rīga – Viļņa, atgādinot visai pasaulei par 50 gadus seniem notikumiem, kad Molotova-Ribentropa pakts sadalīja Austrumeiropu “ietekmes sfērās”, un Baltijas valstis zaudēja savu neatkarību un tika vardarbīgi iekļautas PSRS sastāvā. Šo notikumu atceres dienā Alūksnes novada muzejs aicina noskatīties režisores Dzintras Gekas dokumentālo filmu “Dzimuši Sibīrijā. Mārtiņš Vilsons”, kas ir stāsts par cilvēku likteņiem, atklājot traģisku latviešu vēstures daļu – padomju represīvā režīma rezultātā izsūtīto, viņu bērnu un pēcteču dzīvesstāstus. Filmas galvenais varonis ir pazīstamais aktieris Mārtiņš Vilsons, kurš filmā atklāj ne tikai savas bērnības fragmentus, bet arī iepazīstina skatītājus ar vecāku un citu tuvinieku atmiņām. Filma uzņemta gan Latvijā, gan Sibīrijā, kur Mārtiņš un viņa brālis Ēriks Vilsons piedzima un pavadīja savus pirmos dzīves gadus. Pēc vairāk nekā 50 gadiem abi brāļi atgriežas dzimšanas vietās Magadanas apgabalā, izstaigā bērnības takas un stāv pie Ohotskas jūras, kur laiks šķiet apstājies. Mārtiņš atzīst, ka atgriešanās šajās vietās bijusi kā ceļojums laikā – starp tagadni un bērnības atmiņu nospiedumiem. Filma atklāj arī viņa mammas stāstus, iemūžinātus pirms viņas aiziešanas mūžībā, par dzīvi un satikšanos ar Mārtiņa tēvu tieši Sibīrijā.
Režisore Dzintra Geka, kura ilgus gadus vadījusi ekspedīcijas uz izsūtījuma vietām, filmā savij vēsturisko dokumentalitāti ar personisku emocionālu stāstu. Tā ir liecība par pagātni, kas atstājusi dziļas rētas daudzās latviešu ģimenēs, un par atklātību, ar kādu Mārtiņš dalās savā dzīvesstāstā.
Pēc seansa skatītājiem būs iespēja personīgi tikties ar Mārtiņu Vilsonu, uzdot jautājumus un aprunāties par filmā atklātajām tēmām un personīgajām atmiņām.
Laipni aicināti!
Jolanta Baldiņa, Alūksnes novada muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja
Reklāma