Aicina piedalīties viktorīnas "Alūksnei 105" 8. kārtā

Viktorīna “Alūksnei 105” tuvojas noslēgumam. Līdz finišam atlikušas pēdējās divas kārtas.
Alūksnes novada muzejs aicina piedalīties viktorīnas 8. kārtas jautājumu risināšanā zemāk norādītajā saitē!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfnc_UEVHKNoZ3A59Qq-eN8s5frUVfESZ4TcZzNH1Fe5FsgQ/viewform?usp=header
Viktorīnas 8. kārtas konkurss noslēgsies 2025. gada 28. oktobrī, bet šīs kārtas uzvarētāju izziņosim 29. oktobrī!
Savukārt viktorīnas kopvērtējuma laureāts tiks paziņots 2025. gada 18. novembrī noslēguma pasākumā – Prāta spēlē Alūksnes novada muzejā.
Atgādinām, ka visas līdzšinējās septiņas viktorīnas kārtas joprojām ir pieejamas, lai ikviens varētu paplašināt savas zināšanas par Alūksnes vēsturi. Saites skatīt zemāk:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvzl3tUb2mdSUBwJY79IlO9AHOVR5vbD0MULLb9krKQWDUXw/viewform?usp=preview
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclap_MluRowXJV1oJLUJHMa9fR_1h8lDp0rWaD_bngr6v5ug/viewform?usp=header
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCQbbTkMcEQe49YjkpDLnAia4375pE-IaxIKygQxWoLTH7CA/viewform?usp=header
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLJbq9fAxI4_6QcMSToHROhtGwSf4OSnohueuMP1nespxLZA/viewform?usp=header
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcToDAVsklbnO9UvxPav0I0oglw37SnZge8gdboN1PDClWPA/viewform?usp=header
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnMmoCB98I7TvStpTJGjIc8s-_MFj2X2NLDyZTJsYh2_RUWw/viewform?usp=header
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyX2cA2VubkTkW2cMvPI8Td4sX72snQJgeBkUw2OjJDAk1OA/viewform?usp=header
