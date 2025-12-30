Aicina Jauno gadu sagaidīt, uzmirdzot zeltā

Jaunā gada sagaidīšana reģionā solās būt dzīvīga, skanīga un piepildīta ar kopābūšanas prieku – ikvienam iespēja atrast sev piemērotu svētku noskaņu. Mūzika, dejas līdz rīta gaismai, pārsteigumi, loterijas un sirsnīga atmosfēra apvienos gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus. Šie pasākumi nav tikai izklaide – tā ir iespēja satikties, atskatīties uz aizvadīto gadu un ar jaunu enerģiju, cerību un labām domām ieiet nākamajā. Vecgada balles būs gan pagastos, gan pilsētā.
Galvenais – veselība
Pirmās balles jau šovakar! 30. decembrī Pededzes tautas namā no pulksten 21.00 līdz 03.00 varēs lustēties kopā ar pededzieti Vjačeslavu Bogdanovu un Normundu Liepiņu no Rēzeknes. “Vecgada balle Pededzē ir ilggadīga tradīcija – tā ir plaši apmeklēta, vietējie to gaida, gatavojas. Lai kopā būšanas mirkļi paliek spilgtā atmiņā, ballē būs arī maksas fotostūrītis – iespēja nofotografēties un uzreiz iegūt bildi, sadarbībā ar fotogrāfi Anastasiju un uzņēmumu “Fortis”,” stāsta Alūksnes novada Kultūras centra (AKC) kultūras darba speciāliste Pededzes un Jaunalūksnes pagastu teritorijās Tatjana Mellīte. Viņa aicina visiem sagaidīt Ugunīgā Zirga gadu ar prieku un enerģiju. “Galvenais, lai visi esam veseli. Cilvēks ir laimīgs, kad ir kopā ar saviem tuvākajiem – 2026. gadā pavadīsim laiku kopā dažādos pasākumos, būsim radoši!” vēl T. Mellīte.
Arī Malienas tautas namā šovakar, 30. decembrī tradicionālā Vecgada balle – no pulksten 22.00 līdz 03.00 visi aicināti priecāties un dejot mūziķa Laura Neilanda muzikālajos ritmos. “Mākslinieku izvēlējāmies, jo esmu ievērojusi, ka mūsu pusē iedzīvotājiem viņš ļoti patīk, ieklausoties vietējo vēlmēs, izdarījām izvēli. Lai visiem Jaunajā gadā stipra veselība! Kad esam veseli, tad ir cits dzīvesprieks, ir možs gars, esam smaidīgāki. Novēlu cilvēkiem sevī iegūt lielāku sirdsmieru un būsim līdzjūtīgāki cits pret citu. Svarīgi dzīvot, baudīt mirkli tieši šodien!” saka AKC kultūras darba speciāliste Malienas un Mālupes pagastā Iveta Zvejniece.
Iedejot 2026. gadā ar jaudu un enerģiju
Māriņkalna tautas namā šovakar savas ikdienas rūpes un steigu varēs piemirst, klausoties un izkustoties Jāņa Matvejenko mūzikas ritmos jau no pulksten 22.00. “Priecāsimies redzēt ikvienu. Galvenais, lai ballē iedzīvotāji atpūšas un izdejojas. Sagaidīsim jauno gadu kopā! Nākamais ir Sarkanā Zirga gads – tas asociējas ar jaudu. Šis bija Čūskas gads, kad varējām nomest visu lieko, tad nu iedejosim nākamajā gadā ar pilnu jaudu!” uz pasākumu aicina AKC kultūras darba speciāliste Ziemera pagastā Sniedze Zvirgzda. Viņa vēl, lai piepildās visi sapņi un lai visam pietiek enerģijas.
Būs arī loterija
Rītvakar 31. decembrī pulksten 23.30 Jaunannas tautas namā Jaungada nakts balle kopā Zinti Krakopu. AKC kultūras darba speciāliste Jaunannas un Annas pagastu teritorijā Elita Jansone sola, ka pasākums būs enerģisks. “Mākslinieks Zintis Krakops Jaunannā jau labi zināms, viņš pie mums bieži muzicējis. Ļoti elastīgs mākslinieks, var uzspēlēt kā uz akordeona, tā uz taustiņinstrumenta. Notiks arī loterija, kad ikviens apmeklētājs ar savu ieejas aproci varēs piedalīties un laimēt kādu pārsteigumu, – varbūt pat laimētājs nebūs tikai viens,” noslēpumaini saka E. Jansone. “Lai ikvienam izdodas sevī atrast sirdsmieru. Būsim optimisti – domāsim tikai labas domas,” saka kultūras darba speciāliste.
Aicina mirdzēt zeltā
Kur alūksnietis un Alūksnes viesi var doties sagaidīt Zirga gadu? Šogad balle nenotiks Alūksnes Kultūras centrā, kā ierasts, bet gan citviet Alūksnē. “Izanalizējot pēdējos piecus gadus, sapratām, ka tas nav rentabli, jo apmeklētāju plašajās Kultūras centra telpās nav tik daudz, kā gribētos cerēt. Sadarbojoties ar uzņēmēju Pāvelu Čorniju, sagaidīsim jauno gadu ballē “Mirdzam zeltā” Biznesa stacijā “Alūksnes alus” Tālavas ielā 5 no pulksten 22.00. Pasākums noteikti būs jaudīgs, atmiņā paliekošs. Lai Jaungada naktī visi uzmirdz!” uz Jaungada balli, kurā muzicēs Kārlis Bērziņš ar grupu, aicina AKC direktores vietniece kultūras darba vadībā Sanita Eglīte. Viņa visiem 2026. gadā vēl to, ko visa pasaule – mieru. “Lai iestājas pasaulīgais miers – gan, kas attiecās uz kara situāciju, gan to, kas uz katra dvēseli. Nemiers posta, miers dziedē un priecē. Būsim atbalstoši, līdzcietīgi un laimīgi!” saka S. Eglīte.
Savukārt grupa “Putukvass” aicina jaunā gada iestāšanos svinēt 1. janvārī no pulksten 00.30 Apes Kultūras centrā. “Apē jau kādu laiku tā ir tradīcija, kad uz skatuves kāpj un visus jaunajā gadā sveic tieši šie mūziķi – iedzīvotāji viņus iecienījuši, esam ar viņiem sadarbojušies arī citos pasākumos. Tas ir pilnīgi noteikti – izdejoties varēs no sirds! Novēlu vairāk laipnības citam pret citu, vairāk prieku! Lai mums ir daudz satikšanās mirkļu, kurus vēlamies kopā baudīt un saglabāt savās atmiņās,” vēl Apes Kultūras centra vadītāja Ilva Sāre.
