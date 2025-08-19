Aicina baudīt mūziku Ķauķu kalna saulrietā

Kad diena lēnām dodas pretī vakaram, Ķauķu kalna virsotne pārtop par skatītāju ložu, no kuras paveras elpu aizraujošs skats. Rietošā saule maigi apmirdz Alūksnes augstienes viļņotos pakalnus, pār tiem pārvelkas zelta toņu straumes. Katrs stars rotaļājas pļavās un mežu galotnēs, piešķirot ainavai gandrīz maģisku gaismu.
To ir vērts redzēt un sajust. Ja ceturtdienas, 21. augusta, vakarā uzkāpsi pašā gleznainā Ķauķu kalna virsotnē, nokļūsi īpašā vasaras noslēguma notikumā “Ķauķu kalna saulrieti 2025”. Pasākumu jau trešo gadu rīko alūksnietis Deniss Troms ar domubiedru grupu sadarbībā ar viesmīlīgo Ķauķu kalna slēpošanas bāzes saimnieci Laimu Kaufiņu, kuri apmeklētājiem piedāvā unikālu mūzikas izvēli, radot neaizmirstamu atmosfēru. Elektroniskās mūzikas ceļojums sāksies pulksten 18.00 un turpināsies līdz 21.00, proti, līdz brīdim, kad saule pazudīs aiz horizonta un krēsla pārņems kalnu virsotni.
Domubiedru dāvana
Pasākuma organizators D. Troms stāsta, ka pirmoreiz šis pasākums notika pirms diviem gadiem, kad pie pults stājās dīdžejs Renix, savukārt pērn apmeklētājus priecēja DJ MSK ar enerģisku Drum & Bass setu. Šogad vakaru piepildīs divi dīdžeji Mcrich un Mairix, piedāvājot savu unikālo mūzikas izvēli un radot neaizmirstamu atmosfēru. “Šoreiz vairāk gaidāma elektroniskās mūzikas klasika, jo šie puiši ir kādreizējie dīdžeji, kuri šobrīd faktiski vairs nemuzicē un kādreiz vienkārši uzliek mūziku sava prieka pēc,” stāsta D. Troms.
Šis ir bezmaksas pasākums, ko organizatori dāvina cilvēkiem, lai viņi var izbaudīt dabas skaistuma un mūzikas sintēzi. “Iesaistījušies vairāki cilvēki – dīdžeji, skaņotāji un citi, kuriem šāda pasākuma radīšana ir vaļasprieks, piemēram, alūksnietis, pazīstamais apskaņotājs Jurijs Marinovs, gulbenietis, gaismu operators Igors Vīcups. Cilvēki, kuri ir uz viena viļņa. Parasti pasākums notiek nedēļas vidū. Dīdžejus sarunāju kādu pusgadu iepriekš – tā nav kāda īpaši motivēta izvēle, drīzāk atbrauc tas, kam šajā dienā ir vēlme un iespēja būt klāt,” stāsta D. Troms, kuram dīdžeju vide ir zināma, jo arī pats kādreiz ar to nodarbojās.
Jākāpj kalnā
Kaut arī norise ir bezmaksas, zināms izaicinājums ir tajā nokļūt. “Lai nokļūtu pasākumā, jākāpj pašā kalna virsotnē, ar automašīnu var piebraukt tikai līdz kalna pakājei,” uzsver organizators, aicinot tam sagatavoties. Viedierīcē jāmeklē “Ķauķu kalna” koordinātes, adrese ir Alūksnes novada Ziemera pagasta “Ķauķu kalns”.
Pirmajā pasākumā apmeklētāji pārsvarā bijuši no pašu organizatoru loka, nākamajā – jau vairāk. Un, ko darīt, ja vakarā saules nav vai ja vispār gāž lietus? “Uzliekam dīdžejam telti un turpinām pasākumu. Saulrietu tad varēs atbraukt pavērot citā vakarā,” nesatricināmi saka Deniss, aicinot katram gadījumam paņemt līdzi kādu lietus jaku. Tāpat līdzi var ņemt sēžamos un groziņus – kā nu kuram ērtāk.
Taču, ja kāds vēlas – pasākuma burvību varēs baudīt arī tiešraidē no notikuma vietas, ko nodrošinās Igors Vīcups: youtube.com/@vjkosmoss “Plānojam “Ķauķu kalna saulrietus” rīkot katru gadu un priecāsimies, ja apmeklētāju skaits pieaugs,” teic Deniss Troms, aicinot interesentus izbaudīt vasaras vakaru ar lielisku mūziku, neaizmirstamiem skatiem un pozitīvām emocijām Ķauķu kalnā.
Laima Kaufiņa, slēpošanas bāzes “Ķauķu kalns” saimniece:
“Ķauķu kalna saulrieti ir fantastiski, tā ir viena no dabas sniegtajām dāvanām gan vasarā, gan ziemā, kuru dēļ esmu iemīlējusies šajā vietā. Prieks, ka kalns tiek apdzīvots arī vasarā, un ceru, ka šis pasākums kļūs par tradīciju.
Plašākais skats no Ķauķu kalna paveras pret dienvidiem un austrumiem, kur pret Ziemeļvidzemes pauguriem atspīd rietošā saule. Lai ieraudzītu saulrietu, jāpaiet uz šaurāko – ziemeļu nogāzi. No kalna galotnes paveras plašums, kas klusumā un mierā aicina uz brīdi apstāties, lai sajustu, kā daba noslēdz vēl vienu dienu. Tas ir mirklis, kas uzlādē un paliek atmiņā ilgi pēc tam, kad saule jau paslēpusies aiz tālajiem pakalniem.”
Reklāma