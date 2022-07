Aicina apceļot Alsviķu pagasta muižas

Līdz pat 30. augustam gan Alsviķu pagasta, gan Alūksnes novada iedzīvotāji, gan arī novada viesi aicināti piedalīties digitālajā spēlē “Apceļosim Alsviķu pagasta muižas”.

Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Marina Ramane stāsta, ka ideja piedāvāt šādu spēli radusies pērn, pandēmijas laikā, kad nevarēja klātienē pulcēties pasākumos. Tā kā daudzi šobrīd izmanto iespējas vairāk laika pavadīt brīvā dabā un apceļo skaistākās Latvijas vietas, tagad, piedaloties digitālajā spēlē “Apceļosim Alsviķu pagasta muižas”, var tuvāk iepazīt šo pagastu un vietas, kur reiz bija muižas, apskatot, kas no tām vēl saglabājies līdz mūsdienām. Spēli, kurā izmantota aplikācija “Actionbound”, palīdzējusi izveidot kolēģe no Māriņkalna Linda Āle.

“Neskaitot pusmuižas, Alsviķu pagastā ir piecas muižas – Nēķena, Tūjas, Krāgas, Alsviķu, Rezakas un Karvas muiža. Savulaik, 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā, muiža bija ēku komplekss un to veidoja kungu un kalpu mājas, stallis, rija, klēts, smēde, magazina, laidars. Tās ieskāva koki, kuri tagad jau kļuvuši par dižkokiem. No tā visa līdz mūsdienām maz kas vairs saglabājies, tādēļ saukt minētās vietas par muižām varam tikai simboliski. Bet gribas, lai cilvēki apceļo šīs vietas un iepazīst tuvāk,” stāsta M. Ramane.

Kopējais maršruta garums, apceļojot muižas, ir ap 50 kilometru, tādēļ to var veikt pēc ieskatiem – gan vienā dienā, apceļojot visas piecas muižas, gan, vienā nedēļas nogalē dodoties uz Tūjas un Nēķena muižām, bet nākamajā – uz Alsviķu, Rezakas un Karvas muižām. Alsviķu muižas pils teritorija, kur atrodas Smiltenes tehnikuma Alsviķu struktūrvienība, ir brīvi pieejama un to var izstaigāt ikviens interesents, savukārt Tūjas un Karvas muiža tagad ir privātīpašumi, tādēļ spēles dalībniekiem, fiksējot objektus, jāņem vērā, ka pagalmā var būt suns. Katrā vietā, kurā ieradīsies spēles dalībnieki, viņiem būs iespēja atvērt saiti uz “Vikipēdiju” un gūt informāciju par to, kas no muižas vēl saglabājies līdz mūsdienām.

“Konsultējoties ar kultūrvēsturnieku Jāni Poli, secinājām – ja gribētu iepazīt ne tikai Alsviķu pagasta muižas, bet arī pusmuižas, tas būtu izzinošs ceļojums pagasta vēsturē. Domāju, ka tā ir lieliska iespēja šovasar citādāk pavadīt kādu no nedēļas nogalēm, tādēļ aicinu doties ceļojumā pa Alsviķu pagasta muižu vietām!” saka M. Ramane.