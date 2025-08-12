Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Virešu pagastā VW ar piekabi ietriecas kravas automašīnā

Alūksniešiem.lv redakcija - 12.08.2025 - 8:51
Foto: vp.gov.lv

Pirmdien, 11. augustā, ap pulksten 9.23 Smiltenes novada Virešu pagastā, uz autoceļa V371 transportlīdzekļa “VW Amorak” vadītājs, kura automašīnai bija piestiprināta arī sakabē piekabe “Rydwan” neizvēlējās drošu braukšanas distanci, kā rezultātā notika sadursme ar priekšā braucošo transportlīdzekli “Scania”, kurai sakabē bija puspiekabe. Saistībā ar šo notikumu Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirkņa amatpersonas uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu.

Alūksniešiem.lv redakcija

