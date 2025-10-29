Abonē! E-avīze
Trešdiena, 29. oktobris
Laimonis, Elvijs, Elva, Elvis, Laimis
weather-icon
+7° C, vējš 0.45 m/s, R-ZR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Valsts policijas meklē bezvēsts prombūtnē esošo Diānu Bušmani

13:00 29.10.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

506

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo Diānu Bušmani, dzimušu 2001. gadā. Sieviete 2025. gada 28. oktobrī laika posmā no plkst. 7.30 līdz 16.30 izgāja no savas dzīvesvietas Alūksnes novadā, Ziemeru pagastā, un līdz šim brīdim viņas atrašanās vieta nav zināma. Sievietei ir garīga rakstura veselības problēmas.

Diāna Bušmane ir aptuveni 1,65 metrus gara, kalsnas miesas būves, mati līdz pleciem, violetā tonī, kreisajā vaigā bedrīte.

Bija ģērbusies melnā dūnu virsjakā, oranžas krāsas biksēs ar lielu rūtainu rakstu, baltos apavos, ap kaklu gara rūtainā šalle.

Valsts policija aicina iedzīvotājus, kuri zina Diānas Bušmanes atrašanās vietu vai var sniegt noderīgu informāciju viņas meklēšanā, sazināties ar policiju pa tālruni 112 vai 64301413.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Kas gan var būt skaistāks par satikšanās prieku!

09:58 26.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Uz slimnīcas vadītāja vietu pretendē deviņi kandidāti

09:48 28.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Grāmatu svētki stiprina lasīšanas kultūru

18:43 25.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Plāno izsludināt metu konkursu autoostas apkārtnes labiekārtošanai (1)

08:00 27.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Konkurss noslēdzies! Ielūgumus saņem INĀRA PAKERE

15:02 27.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Apē atklāj Grāmatu namiņu 

18:49 24.10.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Vai šogad plāno gaidīt Halovīna ciemiņus?
Rezultāti

Pasākumi

Ceturtdiena
30
Oktobris
Sākums: 13:00

Tikšanās ar rakstnieku Arno Jundzi
Piektdiena
31
Oktobris
Sākums: 15:00

Ekspozīcijas “Aizsapņošanās” atklāšanas pasākums
Sestdiena
1
Novembris
Visu dienu

Alūksnes novada atklātais čempionāts basketbolā sievietēm
Sestdiena
1
Novembris
Sākums: 13:00

Senioru sadraudzības pēcpusdiena “Mārkalnietis - malēnietis”
Sestdiena
1
Novembris
Sākums: 18:00

Pirmizrāde “Balle sākas”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Uldis komentē:

Plāno izsludināt metu konkursu autoostas apkārtnes labiekārtošanai

Adlera sabiedriskā tualete mums uzsmaida foto un ne tikai foto, dzīvē ar kaut kur tur Alūksnē. Domāta Alūksniešiem un tūristiem.

17:01 27.10.2025

Uldis komentē:

Papildina ar zandartu mazuļiem

Tikai MAKSIMAS MAIZI. Zandarti garām.

15:58 24.10.2025

Latvijā komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Saraujammm, jāgaida tik rezultāti. Jāpiedalās. utt.

12:51 18.10.2025