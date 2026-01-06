Svētki aizvadīti bez plašiem satiksmes negadījumiem

Jaunā gada svētki Alūksnes novadā aizvadīti relatīvi mierīgi, tomēr gājis bojā viens cilvēks. Vairāki izsaukumi bija saistīti ar pārmērīgu alkohola lietošanu un no tā izrietošiem konfliktiem.
Policija intensīvi pārbaudīja vadītājus uz ceļiem, un tieši svētku dienās 31. decembrī un 1. janvārī neviens transportlīdzekļa vadītājs reibumā netika konstatēts, informē Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne.
Alūksnes novadā 3. janvārī 17 gadus vecam jaunietim nodarīti miesas bojājumi, konstatēts viegls alkohola reibums – 0,20 promiles. Cietušais nogādāts slimnīcā, un uzsākts administratīvais process. Savukārt 4. janvārī notika traģiskais gadījums uz Alūksnes ezera, bet vēlāk – Jaunannas pagastā 1964. gadā dzimis vīrietis alkohola reibumā sarīkoja ģimenes konfliktu –
pieņemts lēmums par nošķiršanu.
Z. Vaskāne norāda – kopumā, neskatoties uz dažiem negadījumiem un konfliktiem alkohola reibumā, svētki tika aizvadīti bez plašiem satiksmes negadījumiem un ar pastiprinātu policijas klātbūtni, īpaši ceļu satiksmē.
