Sadursmē cietušas četras automašīnas (3)

19:06 29.09.2025

Sandra Apine

2642

Šovakar pirms pulksten 17.00 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Dārza ielu Alūksnē (krustojums ar Darba ielu), kur noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistītas vairākas vieglās automašīnas. 

“Cilvēki no automašīnām bija izkļuvuši pirms VUGD ierašanās. Ugunsdzēsēji glābēji atvienoja automašīnu akumulatora klemmes, kā arī, izmantojot absorbentu, sakārtoja ceļa braucamo daļu,” vēsta dienesta pārstāve Sandra Vējiņa. 

Aculiecinieki vēsta, ka negadījumā cietušas četras automašīnas. Pēc viņu stāstītā, kāds autovadītājs, izgriežoties no Darba ielas uz Dārza ielu, nepalaidis garām pa to braucošo automašīnu, izraisot sadursmi. Rezultātā divas minētās automašīnas ietriekušās vēl divos ielas malā novietotajos spēkratos. Viens no tām trieciena rezultātā iestumts grāvī. Pēc aculiecinieku teiktā, negadījumā nav cietušo.

Valsts policijas komentārs par notikušo sekos. 

Foto: aculiecinieks

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri (3)

Zimmers
20:05 29.09.2025
Nav jau nekāds brīnums. Viss ielas posms, sākot no Dārza/Helēnas ielas krustojuma ir bez apstāšanās ierobežojumiem. Mašīnas tiek liktas abās pusēs un veidojas slaloms. Daudz transporta līdzekļu tiek likts nost arī tieši pirms Darba ielas krustojuma. Vakarā, kad saule spīd acīs, protams kāds pamanījās ieskriet tajā, kurš brauc ārā no Darba ielas. Ja liek tajā pusē mašīnas, viņs tak arī neredz kas nāk no tās puses. Uzlieciet apstāties aizliegts zīmi tieši pēc fizioterapijas prakses ēkas, kas iedarbojās līdz Darba ielas krustojumam un tam nevajadzētu atkārtoties.
peksis
21:14 29.09.2025
piekrītu
Kristaps
22:03 29.09.2025
Tur reāli viss slikti.. Viss īpaši, kad liek abās pusēs max 2m attāluma…

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

