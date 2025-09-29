Sadursmē cietušas četras automašīnas

Šovakar pirms pulksten 17.00 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Dārza ielu Alūksnē (krustojums ar Darba ielu), kur noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistītas vairākas vieglās automašīnas.
“Cilvēki no automašīnām bija izkļuvuši pirms VUGD ierašanās. Ugunsdzēsēji glābēji atvienoja automašīnu akumulatora klemmes, kā arī, izmantojot absorbentu, sakārtoja ceļa braucamo daļu,” vēsta dienesta pārstāve Sandra Vējiņa.
Aculiecinieki vēsta, ka negadījumā cietušas četras automašīnas. Pēc viņu stāstītā, kāds autovadītājs, izgriežoties no Darba ielas uz Dārza ielu, nepalaidis garām pa to braucošo automašīnu, izraisot sadursmi. Rezultātā divas minētās automašīnas ietriekušās vēl divos ielas malā novietotajos spēkratos. Viens no tām trieciena rezultātā iestumts grāvī. Pēc aculiecinieku teiktā, negadījumā nav cietušo.
Valsts policijas komentārs par notikušo sekos.
Foto: aculiecinieks
