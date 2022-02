Reģistrēti 14 krāpšanas gadījumi

Foto: ilustratīvs (“GettyImages.com)

Pēdējo nedēļu laikā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē (VP VRP) ir saņemti vairāki iesniegumi par to, ka iedzīvotāji, pārskaitot naudu uz apšaubāmām it kā kredītiestādēm, nesaņemot solīto pakalpojumu. Valsts policija aicina iedzīvotājus būs piesardzīgiem un apdomāt savas rīcības sekas.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē ir saņemti divi iesniegumi no iedzīvotājiem par to, ka viņi, interesējoties par iespējām saņemt kredītu, tikuši apkrāpti. Lai saņemtu 5000 eiro kredītu ar 2% likmi, „viltus” aizdevēji prasījuši pārskaitīt 150 eiro uz viņu kontu, ko cietušie arī izdarījuši. Kad tas izdarīts, lūgts pārskaitīt vēl 450 eiro, taču kredīts tā arī līdz galam nav noformēts un personas aizdevumu nav saņēmušas.

Veic samaksu, bet preci nesaņem

Jautāta par krāpšanas gadījumiem VP VRP Alūksnes iecirkņa apkalpojamā teritorijā, valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne stāsta, ka mūspusē nav izceļamu gadījumu. Pie tam, šogad Alūksnē vēl nav reģistrēts neviens krāpšanas gadījums. Pērn gan.

Laika posmā no aizvadītā gada 1. jūlija līdz šī gada 1. februārim Alūksnes iecirknī reģistrēti 14 notikumi saistībā ar krāpšanām, tajā skaitā uzsākti 10 kriminālprocesi. “Ir vairāki gadījumi, kad cietušie, vēloties iegādāties preci internetā, veikuši samaksu, bet preci nav saņēmuši, kā arī nauda nav atgriezta. Šajos gadījumos zaudētas naudas summas ir no septiņiem eiro līdz 64 eiro. Savukārt vienā gadījumā cietušais saņēma zvanu no viltus banku darbinieka,” stāsta Z. Vaskāne.

Proti, 2021. gada augustā vīrietis saņēma telefona zvanu, kur sarunas veicējs, uzdodoties par bankas darbinieku, pieprasīja internetbankas datus, kurus cietušais vīrietis labprātīgi nodeva. Pēc tam cietušais konstatēja, ka no viņa bankas konta kopsummā pārskaitīti 4389 eiro uz nenoskaidrotiem bankas kontiem. Policija sākts kriminālprocess.

Aicina būt piesardzīgiem

Valsts policija aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un nebūt pārlieku uzticīgiem, komunicējot ar nepazīstamiem cilvēkiem. Tāpat nevajadzētu nevienam izpaust savus personas datus, elektronisko maksāšanas līdzekļu (kredītkaršu) datus, tādējādi pasargājot sevi no riska kļūt par krāpniecības upuriem.

Ja esat kļuvis par krāpnieku upuriem, ir jāziņo Valsts policijai pa tālruņa numuru 110 vai jāraksta iesniegums elektroniski bez eParaksta Latvijas valsts portālā, izmantojot e-pakalpojumu “E-iesniegums iestādei” vai arī elektroniski ar eParakstu, sūtot uz pasts@vp.gov.lv.