Policija aizturējusi 16 “naudas mūļus” – telefonkrāpnieku tīklā vervē jauniešus

Valsts policija no šā gada 27. oktobra līdz 9. novembrim visā Latvijā aizturējusi 16 naudas kurjerus jeb “naudas mūļus”, kas saistīti ar telefonkrāpšanām. Šīs personas par samaksu piekritušas paņemt no iedzīvotājiem izkrāpto naudu un bankas kartes un nodot tās tālāk citām noziegumā iesaistītām personām. Visi aizturētie ir Latvijas iedzīvotāji, starp viņiem arī nepilngadīgas personas. Valsts policija brīdina par smagām sekām un aicina nepiekrist aizdomīgiem darba piedāvājumiem, kas saistīti ar sūtījumu saņemšanu un nodošanu!
Vienā no fiksētajiem gadījumiem cietusī oktobra beigās saņēma zvanu no personām, kas uzdevās par AS “Latvenergo” darbinieku un vēlāk par policijas darbinieku, prasot atklāt bankas datus un izņemt skaidru naudu no konta. Sieviete no sava bankas konta izņēma 1 690 eiro un to nodeva krāpnieku kurjeram. Pēc tam viņai tika lūgts noformēt aizdevumu 4 000 eiro apmērā. Pamanījusi krāpniecības pazīmes, cietusī vērsās policijā, un trīs dienu laikā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes likumsargi aizturēja sešas personas, kas darbojās kā “naudas mūļi”, viens otram nododot izkrāpto naudu. Aizturētie ir dzimuši no 1990. līdz 2009. gadam.
Savukārt 6. novembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes darbinieki sadarbībā ar Zemgales reģiona pārvaldes un Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja likumsargiem aizturēja vēl kādu 2008. gadā dzimušu “naudas mūli” brīdī, kad viņš saņēma naudu no telefonkrāpšanā cietušas sievietes. Noskaidrots, ka aizturētais jaunietis saistīts ar vēl vismaz vienas personas apkrāpšanu.
Pie personas policisti atrada izkrāpto skaidro naudu 7530 eiro apmērā, ko aizdomās turētais vēl nebija paspējis nodot citiem organizētās noziedzīgās grupas dalībniekiem, kā arī mobilo telefonu, divas citām personām piederošas maksājuma kartes, gāzes pistoli un munīciju.
Papildus tam Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes darbinieki pēdējās nedēļās aizturējuši piecus naudas kurjerus, Zemgales reģiona pārvalde – vienu. Vēl trīs kurjerus aizturējusi Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde.
Jāuzsver, ka visos minētajos gadījumos aizturētie ir Latvijas iedzīvotāji, starp kuriem ir arī nepilngadīgas personas.
Par visiem iepriekš minētajiem gadījumiem uzsākti kriminālprocesi, kas lielākoties kvalificēti par krāpšanu, krāpšanu lielā apmērā un organizētas grupas sastāvā un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa.
Valsts policija stingri brīdina, ka turpina aktīvu cīņu ar “naudas mūļiem”, un par šādām darbībām likumā paredzēti arī vairāki gadi ieslodzījuma vietā. Likumsargi aicina iedzīvotājus nepiekrist vieglas peļņas piedāvājumiem, īpaši tad, ja bez darba līguma tiek piedāvāts darbs, kas saistīts ar sūtījumu saņemšanu un nogādāšanu. Tāpat vecākiem ieteicams pievērst uzmanību, vai viņu vidusskolas vecuma bērni negūst ienākumus nelikumīgā ceļā. Ja Jūs vai Jūsu bērni ir jau iesaistījušies noziedzīgajās darbībās, pareizākā rīcība ir vērsties policijā.
Ņemot vērā krāpnieku aktivitāti, likumsargi aicina saglabāt īpašu piesardzību un brīdināt par līdzīgām krāpšanām savos gados vecākos tuviniekus un paziņas. Ar drošības padomiem un dažādiem krāpšanas veidiem var iepazīties policijas mājaslapā: https://www.vp.gov.lv/lv/popularakie-krapsanas-veidi
